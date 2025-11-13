Jalna News: पिठोरी सिरसगाव परिसरात बिबट्याचा वावर; वन विभागाच्या पथकाला आढळले पावलांचे ठसे, शेतकऱ्यांत भीती

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील पिठोरी सिरसगाव व वडिकाळ्या, सुखापुरी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळी वन विभागाच्या पथकाने परिसराची पाहणी केली..पथकाला प्राथमिक पाहणीत प्राण्याच्या पावलांचे ठसे आणि हल्ल्याच्या खुणा दिसून आल्या. दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना शेतात नीलगायीचे पिलू मृतावस्थेत आढळले होते. सुरवातीला शेतकऱ्यांना ते हरणाचे पाडस असल्याचा भास झाला होता. मात्र, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि हल्ल्याचे स्वरूप पाहता बिबट्याने हल्ला केल्याची शक्यता वन विभागाने व्यक्त केली आहे. घटनेची माहिती मिळताच सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व वन्यजीव, जालना) सुदाम मुंढे यांनी तातडीने पथकासह घटनास्थळी भेट दिली..त्यांनी पिठोरी, सिरसगाव आणि वडीकाळ्या शिवारात फिरून प्रत्यक्ष पाहणी केली. सोबत वनरक्षक, बिट गार्ड आणि स्थानिक वन कर्मचारी उपस्थित होते. मुंढे म्हणाले, की या परिसरात काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याची माहिती स्थानिकांकडून मिळत आहे. त्यामुळे खबरदारीच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी संध्याकाळनंतर शेतात एकटे जाणे टाळावे..तसेच गुरेढोरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत. वन विभागाकडून पिंजरा लावण्याची तयारी सुरू असून, बिबट्याच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी पथक कार्यरत आहे. परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, पाळीव जनावरांचे नुकसान झाल्यास शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव सादर केला जाईल..Leopard in Gondia: बेटा सो जाओ नही तो बिबट आ जायेगा; तालुक्यात बिबट्याचा वाढता संचार पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान.माहिती देण्याचे आवाहनवन विभागाने रात्रीच्या वेळी शेतकऱ्यांना शेतात न जाण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच जर कुठे बिबट्याचे ठसे, प्राण्यांचे अवशेष किंवा संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तातडीने वन विभागाला माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रामपंचायतीनेही नागरिकांना जागरूक राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.