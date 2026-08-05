Lohara Politics: लोहारा राजकारणात मोठी खळबळ! अमोल बिराजदारांना भाजपची खुली ऑफर; नगराध्यक्षपदाचीही चर्चा

नीलकंठ कांबळेलोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा नगरपंचायतीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची चाहूल लागताच तालुक्यातील राजकारणाला वेग आला आहे. धाराशिव-लातूर-बीड विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित भाजप आमदार बसवराज पाटील यांच्या एका सार्वजनिक वक्तव्यामुळे आता तालुक्यात नव्या राजकीय समीकरणांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचे आवाहन करताना नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचाही उल्लेख केल्याची चर्चा रंगत असून, या एका वक्तव्याने आगामी निवडणुकीच्या राजकारणात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.शहरातील महात्मा बसवेश्वर मंदिरात आमदार बसवराज पाटील यांच्या नागरी सत्काराचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात आमदार पाटील यांनी बिराजदार यांना भाजपमध्ये येण्याचे आवाहन केले..एवढ्यावरच न थांबता, 'भाजपमध्ये आलात तर नगराध्यक्षपदासाठी तुम्ही उमेदवार असाल,' अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये सुरू झाली. या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे. नगरपंचायतीची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्या अनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी, संघटन मजबूत करणे, मतदारांशी संपर्क वाढविणे आणि स्थानिक समीकरणे जुळविण्यावर भर दिला जात आहे. अशा वेळी दुसऱ्या पक्षातील प्रमुख नेत्याला सार्वजनिक मंचावरून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचा उल्लेख केल्याने भाजपच्या स्थानिक इच्छुकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, अमोल बिराजदार यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांनाही या घटनेमुळे अधिक बळ मिळाले आहे. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडल्यानंतर त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. बिराजदार हे राजेनिंबाळकर यांचे विश्वासू सहकारी मानले जात असल्याने भविष्यात तेही वेगळा राजकीय निर्णय घेऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. बिराजदार यांनी गेल्या काही वर्ष तालुकाभर संघटन उभारणीवर सातत्याने काम केले आहे. युवकांमध्ये त्यांचा प्रभाव असून कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी त्यांनी उभी केली आहे. आक्रमक वक्तृत्व, जनसंपर्क आणि स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने घेतलेली भूमिका यामुळे त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणताही राजकीय निर्णय घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम आगामी नगरपंचायत निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दुसरीकडे, लोहारा शहरात नगरपंचायतीची निवडणूक स्वबळावर प्रभावीपणे लढवू शकेल, असे सर्वमान्य स्थानिक नेतृत्व भाजपकडे नाही. त्यामुळे जनाधार असलेले आणि संघटनावर मजबूत पकड असलेले नेते पक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बिराजदार यांचे नाव चर्चेत आल्याने या चर्चांना अधिक वजन प्राप्त झाले आहे. आमदार पाटील यांच्या वक्तव्यामागे केवळ राजकीय सदिच्छा होती की भाजपची आगामी निवडणुकीसाठीची ठोस रणनीती, याचे उत्तर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकते. मात्र, या वक्तव्यामुळे लोहारा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची रंगत आतापासूनच वाढल्याचे चित्र आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक प्रतीकात्मक प्रसंग चर्चेचा विषय ठरला. नागरी सत्कारावेळी अमोल बिराजदार यांनी आमदार बसवराज पाटील यांच्या सत्कारासाठी आणलेला पुष्पहार पाटील यांनी स्वतः बिराजदार यांच्या गळ्यात घातला. त्यानंतर त्यांना घट्ट मिठ्ठी मारून भाजपमध्ये येण्याचे आवाहन करत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचा उल्लेख केल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे हा प्रसंग केवळ सत्कारापुरता मर्यादित न राहता त्याचे विविध राजकीय अर्थ काढले जात असून तालुकाभर त्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, अमोल बिराजदार यांनीही पक्षांतराच्या चर्चांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसून मौन बाळगले आहे. त्यामुळे हे केवळ राजकीय आमंत्रण होते की आगामी नगरपंचायत निवडणुकीची नांदी? हा प्रश्न सध्या लोहारा तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात सर्वाधिक चर्चिला जात आहे. संबंधित नेत्यांच्या अधिकृत भूमिकेनंतरच या चर्चांना पूर्णविराम मिळणार, हे मात्र निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.