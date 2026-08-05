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Lohara Politics: लोहारा राजकारणात मोठी खळबळ! अमोल बिराजदारांना भाजपची खुली ऑफर; नगराध्यक्षपदाचीही चर्चा

BJP Invites Amol Birajdar Ahead of Lohara Civic Polls: भाजप आमदार बसवराज पाटील यांच्या सार्वजनिक आवाहनानंतर अमोल बिराजदारांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांना वेग; नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीच्या संकेतांमुळे लोहारा नगरपंचायत निवडणुकीचे राजकीय गणित ढवळून निघण्याची शक्यता
Amol Birajdar BJP Entry Talks Create Political Stir in Lohara Basavaraj Patil Statement Ahead of Nagar Panchayat Poll

Amol Birajdar BJP Entry Talks Create Political Stir in Lohara Basavaraj Patil Statement Ahead of Nagar Panchayat Poll

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नीलकंठ कांबळे

लोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा नगरपंचायतीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची चाहूल लागताच तालुक्यातील राजकारणाला वेग आला आहे. धाराशिव-लातूर-बीड विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित भाजप आमदार बसवराज पाटील यांच्या एका सार्वजनिक वक्तव्यामुळे आता तालुक्यात नव्या राजकीय समीकरणांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचे आवाहन करताना नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचाही उल्लेख केल्याची चर्चा रंगत असून, या एका वक्तव्याने आगामी निवडणुकीच्या राजकारणात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

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