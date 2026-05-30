Mahur Bus gold Recovery: बसमधील हरवलेले दोन तोळ्यांचे सोन्याचे गंठण पोलिसांच्या तत्परतेने व नागरिकांच्या मदतीने अल्पावधीत परत

माहूर : बसमधून हरवलेले अंदाजे तीन लाख रुपयाचे दोन तोळे सोन्याचे गंठण पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीमुळे अवघ्या काही वेळात शोधून काढण्यात आले. ही घटना माहूर तालुक्यातील वाई बाजार येथे शनिवारी (ता.30) दुपारी तीन वाजेच्या दरम्यान घडली आहे..यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील एक महिला माहूर गडावरील दत्तशिखर दर्शन आटोपून वाई बाजार जवळील मदनापूर येथे नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी माहूर बसस्थानकावरून अमरावती -किनवट बसमध्ये प्रवास करत होती. बसमध्ये चढताना तिच्या गळ्यात दोन तोळ्यांचे सोन्याचे गंठण होते. मात्र वाई बाजार येथे उतरण्याच्या तयारीत असताना अचानक तिच्या लक्षात आले की गळ्यातील गंठण गायब झाले आहे..महिलेने जोरजोरात रडण्यास सुरुवात केली यावेळी वाई बसस्थानका जवळ उपस्थित असलेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव, निवृत्त आरोग्य कर्मचारी रमेश गावंडे, विनोद राठोड, निखिल जाधव आणि अत्रिनंदन शिंदे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत माहिती घेतली..बस वाहकाला विनंती करून बस थांबवून ठेवली तसेच सिंदखेड येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षण रमेश जाधवर यांना संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ हालचाली सुरू करत बस पुढे जाऊ न देण्याचे आदेश दिले. काही वेळातच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर आणि वाई बाजार बिटचे जमादार चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी बसमधील सर्व प्रवाशांची कसून तपासणी केली सुरुवातीला काहीही हाती लागत नसल्याने वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले होते. मात्र अखेर बसच्या शेवटच्या सीट जवळ सोन्याचे गंठण आढळून आले आणि सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी दाखविलेली तत्परता, स्थानिक नागरिकांची सामाजिक बांधिलकी आणि वेळेवर घेतलेली दखल यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.