Maharashtra Cabinet Reshuffle : राज्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेला वेग; वसमतचे आमदार राजू नवघरे मंत्री होण्याची दाट शक्यता!

वसमत : राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदलाची शक्यता निर्माण झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची खाती काढून घेतल्यानंतर ते मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे त्यामुळे मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीकडून वसमतचे आमदार राजू नवघरे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सदनिका गैरवहारात न्यायालयाने शिक्षा काय म्हटल्यामुळे कोकाटे यांचे पद धोक्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांची खाती देखील काढून घेण्यात आली आहेत..सध्या ते बिन खात्याचे मंत्री आहेत. येत्या काही दिवसात ते राजीनामा देतील अशी पक्ष पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर आमदार राजू नवघरे यांची वर्णी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणूक निकालानंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे. 2019 ला आमदार नवघरे निवडून आल्यानंतर पाच वर्षात त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची संघटनात्मक बांधणी केली. वसमत मतदारसंघाच्या विकास कामासोबतच पक्षासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पक्ष वाढवण्यात आणि टिकवण्यात त्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. .Premium|Maharashtra Dynasty Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांत घराणेशाहीचे सावट, नव्या नेतृत्वाला संधीचा अभाव.2024 मध्ये प्रचारावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजू नवघरे यांना मंत्री करतो असा शब्द दिला आहे. परंतु मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर नवघरे यांना डावलण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अडीच वर्षानंतर राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन इतर सहकाऱ्यांना संधी देणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्याला अजून दीड वर्षाचा अवधी बाकी आहे त्या आधीच आता मंत्रिमंडळात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.माणिकराव कोकाटे त्यांच्यावर आरोप झाल्याने आणि न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने त्यांची आमदारकी आणि मंत्रीपद व धोक्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून त्यांच्या जागेवर नव्या चेहऱ्याचा समावेश होणार अशी चर्चा..मराठवाड्याकडे मंत्रीपद येणारआगामी निवडणुका व पक्ष बांधणी लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आता मराठवाड्याकडे लक्ष देत आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यात मंत्री पदाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आमदार राजू नवघरे यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी कडून मंत्रिमंडळात स्थान देईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या हिंगोली मध्ये देखील चर्चा सुरू असून कार्यकर्त्यांनी पक्षाकडे मागणी लावून धरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.