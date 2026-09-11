मराठवाडा

Crime News: महाराष्ट्रात धक्कादायक घटना; भाजप मंत्र्यांच्या भावाला अन् पुतण्याला मारहाण, Video समोर आल्यानंतर खळबळ

Atul Save’s Brother and Nephew Assaulted: शेती आणि रस्त्याच्या वादातून मंत्री अतुल सावे यांचे बंधू अजित सावे आणि पुतणे अमेय सावे यांना नायगाव खंडेवाडी येथे मारहाण झाली असून दोघे जखमी झाले.
Atul Save Brother Assault

Atul Save’s elder brother Ajit Save and nephew Amey Save were injured in an assault

esakal

Sandip Kapde
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Atul Save Brother Assault: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात शेतीची हद्द आणि रस्त्याच्या वापरावरून झालेल्या वादातून महाराष्ट्राचे मंत्री अतुल सावे यांचे मोठे बंधू आणि पुतणे यांना एका गटाकडून मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नायगाव खंडेवाडी येथे ही घटना घडली.

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