Crime News: महाराष्ट्रात धक्कादायक घटना; भाजप मंत्र्यांच्या भावाला अन् पुतण्याला मारहाण, Video समोर आल्यानंतर खळबळ

Atul Save Brother Assault: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात शेतीची हद्द आणि रस्त्याच्या वापरावरून झालेल्या वादातून महाराष्ट्राचे मंत्री अतुल सावे यांचे मोठे बंधू आणि पुतणे यांना एका गटाकडून मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नायगाव खंडेवाडी येथे ही घटना घडली..या घटनेत अजित मोरेश्वर सावे (वय ७०) आणि अमेय अजित सावे (वय ३५) हे दोघे जखमी झाले आहेत. दोघेही खडकेश्वर, छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी आहेत. घटनेनंतर दोघांना उपचारासाठी बिडकीन येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..Takli Rajeray Crime : टाकळी राजेराय पोलिसांची धडक कार्यवाही; दोनशे किलो गोमांस जप्त.शेतीच्या हद्दीवरून वादनायगाव खंडेवाडी परिसरात शेतीच्या हद्दीबरोबरच रस्त्याच्या वापरावरून दोन गटांमध्ये वाद सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. याच वादातून दोन्ही बाजूंमध्ये बाचाबाची झाली. त्यानंतर वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले आणि अजित सावे व अमेय सावे यांना मारहाण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..मारहाणीत दोघेही जखमी झाल्यानंतर त्यांना तातडीने बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर अमेय अजित सावे यांना गंभीर दुखापत झाल्याने पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे..पोलिसांकडून तपास सुरूघटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बिडकीन पोलिसांनी घटनास्थळाची माहिती घेतली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे. मारहाणीचे नेमके कारण, त्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची संख्या आणि या वादाची संपूर्ण पार्श्वभूमी पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..या घटनेप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झाला आहे की नाही, तसेच नेमक्या किती जणांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे, याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नाही..Pune Crime : मैत्रिणीशी बोलत असल्याच्या रागातून स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्याचे अपहरण करणाऱ्या आरोपींना १५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.