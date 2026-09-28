मराठवाडा

Maharashtra Drought Declaration: दुष्काळ जाहीर पण मदत शून्य; किसान सभेचा सरकारवर ठोस तरतुदींचा अभाव असल्याचा आरोप

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुके जाहीर; तरीही आर्थिक मदत, पीकनुकसान भरपाईचे दर आणि ठोस उपाययोजना अद्याप अनिश्चित, किसान सभेचा सरकारवर गंभीर आरोप
Kisan Sabha Demands Immediate Drought Relief for Farmers

Kisan Sabha Demands Immediate Drought Relief for Farmers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करूनही प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीबाबत शासन निर्णयात ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात केवळ पंचनामे व मदतीबाबत पुढील स्वतंत्र निर्णयाचा उल्लेख असून, पीक नुकसानभरपाईचे दरही अद्याप स्पष्ट नसल्याचे किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.

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