Maharashtra Drought Declaration: दुष्काळ जाहीर पण मदत शून्य; किसान सभेचा सरकारवर ठोस तरतुदींचा अभाव असल्याचा आरोप

परभणी : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करूनही प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीबाबत शासन निर्णयात ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात केवळ पंचनामे व मदतीबाबत पुढील स्वतंत्र निर्णयाचा उल्लेख असून, पीक नुकसानभरपाईचे दरही अद्याप स्पष्ट नसल्याचे किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे..कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाड्यातील ७६ पैकी ७४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले असतानाही शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, रोजगार हमीची प्रभावी अंमलबजावणी, चारा व इतर उपाययोजनांबाबत सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत..दरम्यान, पीकविमा, अतिवृष्टीची भरपाई आणि कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवरही क्षीरसागर यांनी सरकारवर टीका केली. जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक मदत, रोजगार, चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.