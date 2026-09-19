मराठवाडा

शेतकरी दुष्काळाने होरपळतोय, नेते खातायत सुकामेवा, आढावा बैठकीत काजू बदामचा नाश्ता

Drought Meeting With Cashew Almond Snacks Sparks Discussion कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या दुष्काळी आढावा बैठकीतील काही फोटो व्हिडीओ समोर आलेत. यात नेते काजू-बदामचा नाश्ता करत असल्याचं दिसून येतंय.
Drought Meeting With Cashew Almond Snacks Sparks Discussion

Drought Meeting With Cashew Almond Snacks Sparks Discussion

Esakal

सूरज यादव
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राज्यात शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सहन करत आहे. पिके करपल्यानं त्यावर रोटर फिरवत आहेत. शेतकऱ्यांसमोर संकट आ वासून उभा असताना मंत्री, नेते एसीत बसून दुष्काळावर बैठक घेत आहेत आणि सुका मेवा खात असल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. नांदेडमध्ये दुष्काळी आढावा बैठक होत आहे. या बैठकीत खासदार बंडू जाधव काजू-बदाम खाताना दिसल्यानं चर्चा रंगली आहे.

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