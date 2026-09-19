शेतकरी दुष्काळाने होरपळतोय, नेते खातायत सुकामेवा, आढावा बैठकीत काजू बदामचा नाश्ता

राज्यात शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सहन करत आहे. पिके करपल्यानं त्यावर रोटर फिरवत आहेत. शेतकऱ्यांसमोर संकट आ वासून उभा असताना मंत्री, नेते एसीत बसून दुष्काळावर बैठक घेत आहेत आणि सुका मेवा खात असल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. नांदेडमध्ये दुष्काळी आढावा बैठक होत आहे. या बैठकीत खासदार बंडू जाधव काजू-बदाम खाताना दिसल्यानं चर्चा रंगली आहे..कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या विभागीय बैठकीत मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. तर काही आमदार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित, तर काही लोकप्रतिनिधी आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, यांच्यासह राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर, खासदार रवींद्र चव्हाण, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार संजय जाधव, यांच्यासह नांदेड परभणी आणि हिंगोलीतील आमदार यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी होते..दारुबंदीने काय मिळालं? सुप्रीम कोर्टाने सांगितले ५ तोटे, महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली.शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले. राज्यात शेतकरी संकटात सापडले आहेत. चटणी भाकरीचा घास घशातून खाली जाणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्याच शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर बोलावलेल्या बैठकीत नेते काजू बदाम खातायत. शेतकरी नेत्यांकडून बैठकीसाठी वेळ मागितला जात आहे. पण त्यासाठी वेळ नाही. कृषी मंत्री फोनवरून बोलतायत पण भेट घेत नाहीत..सरकारकडे पावसाची आकडेवारी आहे, सरकारने दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. सरसकट दुष्काळ जाहीर का करत नाही असा सवाल शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी विचारला. दुष्काळ जाहीर करण्याची पावर संजय शिरसाट यांच्याकडे आहे का? बैठकीचा फार्स कशासाठी असा सवाल शिवेसना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, काजू बदामच्या नाश्त्यावरून मंत्री शिरसाट यांनीही प्रशासनासह बैठक आयोजित करणाऱ्यांना सुनावलं आहे. उद्या अंत्ययात्रा निघाली तरी काजू बदाम आणुन ठेवतील हे. अशा पद्धतीचा पाहुणचार चालू आहे तो बंद व्हावा असं म्हणत मंत्री संजय शिरसाट यांनीही संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.