Water Shortage: पाणीसंकट गडद ; भूजलपातळीत घट; मराठवाड्यात स्थिती गंभीर

राज्यातील बहुतांश भागांत भूजलपातळी वेगाने खालावत असल्याने पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. जूनच्या तुलनेत सप्टेंबरअखेर अनेक ठिकाणी विहिरींच्या पाणीपातळीत दहा फुटांपर्यंत घट झाली आहे. राज्यातील ३७३७ विहिरींच्या निरीक्षणात ३३२१ ठिकाणी भूजलपातळी खालावल्याचे आढळले आहे. राज्यातील ३५८ पैकी ३५२ तालुक्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..राज्यातील भूजलस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने विविध भागांतील विहिरींच्या पाणीपातळीचे निरीक्षण केले. छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागांतील निवडक विहिरींच्या अभ्यासातून भूजलपातळीत झालेली घट स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात पाणीपातळी झपाट्याने खालावत असल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात यंदा पावसातील तूट आणि अवर्षणामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पिके फुलोऱ्यापूर्वीच करपली, तर इतर भागांतही पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून आता पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत भूजलपातळीतील घसरण ग्रामीण भागासाठी चिंताजनक ठरत आहे..छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७६ तालुक्यांतील ८७५ विहिरींच्या निरीक्षणात मे-जूनमध्ये ४० विहिरींची पाणीपातळी १० फुटांपेक्षा अधिक खाली गेली होती. सप्टेंबरअखेर ही संख्या ५९४ झाली आहे. त्यामुळे या विभागातील भूजलस्थिती अधिक गंभीर बनल्याचे दिसून येते. अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यांतील ६३३ विहिरींच्या निरीक्षणात जूनमध्ये १४४ विहिरींची पाणीपातळी १० फुटांपेक्षा अधिक घसरली होती. सप्टेंबरमध्ये ही संख्या ६६ वर आली. नागपूर विभागातील ६३ तालुक्यांतील ६२२ विहिरींच्या निरीक्षणात मे-जूनमध्ये पाणीपातळी स्थिर होती. मात्र, सप्टेंबरअखेर १८ विहीरींची पाणीपातळी १० फुटांपेक्षा अधिक खाली गेल्याचे आढळले.सरासरी भूजलपातळीच्या तुलनेत स्थिर भूजलपातळीत तीन मीटरपेक्षा अधिक घट झाल्यास पाणीटंचाईची स्थिती मानली जाते. तसेच अवर्षणप्रवण आणि शाश्वत पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रांत अपेक्षित भूजलपातळीपेक्षा १० फुटांहून अधिक घट झाल्यास ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई जाहीर केली जाते. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे..घट झालेल्या विहिरींची संख्या वाढलीराज्यातील ३७३७ विहिरींच्या निरीक्षणात जूनमध्ये २४५ विहिरींची भूजलपातळी तीन मीटरपेक्षा अधिक खाली गेली होती. सप्टेंबरमध्ये ही संख्या ९६४ झाली आहे. दोन ते तीन मीटरने पाणीपातळी घटलेल्या विहिरींची संख्या ४९१ झाली. तर एक ते दोन मीटरने पाणीपातळी घटलेल्या विहिरींची संख्या ८३४ झाली आहे. या आकडेवारीतून राज्यातील भूजलसाठ्यांवरील ताण वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.भूजलपातळीतील घसरण चिंताजनक राज्यातील ३५८ पैकी ३५२ तालुक्यांत पाणीटंचाईची शक्यता. जूनच्या तुलनेत सप्टेंबरअखेर अनेक ठिकाणी पाणीपातळीत १० फुटांपर्यंत घट. राज्यातील ३७३७ विहिरींपैकी ३३२१ ठिकाणी भूजलपातळीत घट. तीन मीटरपेक्षा अधिक घट झालेल्या विहिरींची संख्या ९५४ आहे. दोन ते तीन मीटर घट झालेल्या विहिरींची संख्या ४९१ आहे. एक ते दोन मीटर घट झालेल्या विहिरींची संख्या ८३४ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.