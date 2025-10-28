Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी करावी कशी? वडील वारले, पतीही नाही हयात; लाडक्या बहिणींच्या समोर समस्यांचा डोंगर

माजलगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड देणे आवश्यक असल्याने अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली आहे..लाभासाठी ई-केवायसी बंधनकारकमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व महिलांना आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. योजनेतील अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी आणि गरजू महिलांनाच नियमितपणे लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते..वडील-पती हयात नसलेल्या किंवा घटस्फोटितांची अडचणई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक बंधनकारक केल्यामुळे अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली आहे. ज्या महिलांचे वडील वारले आहेत आणि पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झाला आहे, अशा महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करताना आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याने अडचणी येत आहेत. अनेक विधवा, निराधार आणि एकल महिलांनी या नियमाविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून, शासनाने पर्यायी उपाय द्यावा, अशी मागणी केली आहे..कुटुंबातील इतर सदस्यांचा पर्याय देण्याची मागणीपती किंवा वडील हयात नसलेल्या किंवा घटस्फोटित महिलांना येणारी अडचण लक्षात घेता, कुटुंबातील सदस्य किंवा सासरकडील सदस्याचा आधार क्रमांक वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी आणि महिला मंडळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निवेदन देऊन शासनाने तातडीने स्पष्ट दिशा द्यावी, अशी मागणी केली आहे..१८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी सध्या १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत सर्व पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेट व तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येत नाही. ग्रामपंचायत व बँकांमार्फत यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी होत आहे..कुठे आणि कशी करायची ई-केवायसीई-केवायसी प्रक्रिया योजनेच्या https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर करता येते. आवश्यक माहिती भरून आणि ओटीपी पडताळणीनंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येते. तसेच, काही ठिकाणी ‘महसूल साहाय्य केंद्रां’वर प्रत्यक्ष मदतीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....वडील-पतीच्या ‘आधार’वरून तपासणार उत्पन्नई-केवायसी प्रक्रियेत लाभार्थी महिलेला स्वतःच्या आधार क्रमांकासोबतच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आधार क्रमांकांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महिलांच्या वडिलांचे निधन झाले आहे किंवा पतीपासून वेगळे राहत असल्याने त्यांचे उत्पन्न संबंधित कागदपत्र जोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या महिलांचा हप्ता थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.