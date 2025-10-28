मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी करावी कशी? वडील वारले, पतीही नाही हयात; लाडक्या बहिणींच्या समोर समस्यांचा डोंगर

Women Empowerment: महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड देणे आवश्यक असल्याने अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली आहे.

