Majalgaon Telgaon Road Accident : माजलगावजवळ एसटी बस आणि कारची भीषण धडक; पाच जणांचा जागीच मृत्यू, तुळजापूरला देवीच्या दर्शनला निघाले पण...

Beed Bus and Hyundai Car Collision Kills : नवरात्रोत्सवानिमित्त तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी निघालेल्या माजलगावच्या भाविकांवर काळाने घाला घातला. खामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर पात्रूडजवळील शिंदेवाडी फाट्यावर रविवारी (ता. १८) सकाळी दहाच्या सुमारास बस आणि हुंदाई कारची जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात कारमधील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये १३ वर्षीय बालकाचा समावेश असून, नामदास पिता-पुत्राचाही दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेने माजलगाव शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .अपघातात ओमकार महादेव गिरी (वय २५), गजानन महादेव नामदास (वय ३८), समर्थ गजानन नामदास (वय १३), सोमनाथ बडे (वय २५) आणि अनिल आचारी (वय ४०, मूळ राजस्थान) यांचा मृत्यू झाला. नवरात्रोत्सवाच्या पवित्र पर्वात घडलेल्या या दुर्घटनेने मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात शोककळा पसरली आहे. .या अपघातातील एसटी बसचा क्रमांक एमएच २०-२४४०, तर हुंडाई कारचा क्रमांक एमएच २६-४२१० असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचे कारणही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वाहनांचा वेग, चालकाचे नियंत्रण सुटणे किंवा अन्य कोणत्या कारणामुळे ही दुर्घटना घडली, याबाबत तपासानंतरच स्पष्टता येणार आहे..एक्सप्रेस वेवर मृत्यूचं तांडव! भाविकांच्या ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात; ८ जणांचा मृत्यू, १५ जण जखमी.पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू असून, दुर्घटनेची नेमकी परिस्थिती आणि मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. या भीषण अपघातामुळे महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.