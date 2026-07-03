मराठवाडा

Jalna News: शासकीय धान्याचा काळाबाजार उघड! धावड्यात २५२.१६ क्विंटल PDS धान्य जप्त; चौघांविरुद्ध गुन्हा

Supply Department, Police Bust PDS Black Market: PDS धान्याच्या काळाबाजारावर संयुक्त कारवाई; धावड्यातील छाप्यात २५२.१६ क्विंटल गहू, तांदूळ, मका, सोयाबीनसह विविध धान्यसाठा जप्त
Illegal Stockpile of Public Distribution Grain Busted; Four Accused Booked in Dhawda

Illegal Stockpile of Public Distribution Grain Busted; Four Accused Booked in Dhawda

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कैलास दांडगे

पारध : शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील काळा बाजारात विक्री करण्यासाठी साठवून ठेवलेला गहू, तांदूळ,मका, सोयाबीन या 252:16 किंटल धान्य साठ्यावर गुरुवारी (ता. 2) रात्री उशिरा जिल्हा पुरवठा विभाग व पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकला ही घटना धावडा (ता. भोकरदन ). येथे घडली. असून,पारध पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. 3) सायंकाळी. चार संशयित आरोपी विरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.

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