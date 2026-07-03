Jalna News: शासकीय धान्याचा काळाबाजार उघड! धावड्यात २५२.१६ क्विंटल PDS धान्य जप्त; चौघांविरुद्ध गुन्हा

-कैलास दांडगे पारध : शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील काळा बाजारात विक्री करण्यासाठी साठवून ठेवलेला गहू, तांदूळ,मका, सोयाबीन या 252:16 किंटल धान्य साठ्यावर गुरुवारी (ता. 2) रात्री उशिरा जिल्हा पुरवठा विभाग व पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकला ही घटना धावडा (ता. भोकरदन ). येथे घडली. असून,पारध पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. 3) सायंकाळी. चार संशयित आरोपी विरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...याविषयी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती सुकेशिनी पगारे यांच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष संयुक्त तपासणी मोहीम राबविण्यात आली..या मोहिमेअंतर्गत सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर दिवटे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सदानंद नाईक भोकरदन, .एन.व्ही. क्षीरसागर, .आर.आर. पल्हाटे पारध पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांच्या संयुक्त पथकाने भोकरदन तालुक्यातील विविध ठिकाणी प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे शुक्रवारी (ता. 2) धावडा ता. भोकरदन) येथे छापा टाकला असता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गहू, तांदूळ, हरभरा, सोयाबीन, मका धान्य संशयित आरोपी नामे गुफरान सुलेमान शेख याच्या शेख ट्रेडर्स, दुकानात, सैय्यद जमान सय्यद करिम याच्या मराठवाडा ट्रेडर्सच्या बाजुला असलेल्या दुकानात शेख जावेद शेख खाजा हे त्याचे शैख ट्रेडर्स नावाचे दुकानात, तर एका गावातील नाव फलक नसलेल्या घरामध्ये स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासकीय योजनेचे (PDS) धान्य काळ्या बाजारात चढ्या दराने विक्री करण्याच्या उद्देशाने 252:16 किंटल धान्य साठवणूक करतांना मिळुन आले...या कारवाईदरम्यान सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गहू, तांदूळ, हरभरा, मका, ज्वारी, तूर, सोयाबीन आदी धान्याचा विनापरवाना साठा विविध ठिकाणी आढळून आला. पथकाने एकूण 252.16 क्विंटल धान्य जप्त केले. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी धान्य साठवणूक, खरेदी-विक्री व वाहतुकीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे, साठा नोंदवही, विक्री नोंदी व इतर अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...याप्रकरणी भोकरदन तहसील कार्यालयाचे पुरवठा विभागाचे पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सदानंद शिवाजी नाईक यांच्या फिर्यादीवरून पारध पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. 3) सायंकाळी चार संशयित आरोपी विरुद्ध कारवाई करण्यात आली. असून, गुन्हातील मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यत मोठी खलबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.