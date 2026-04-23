Gas Pipeline Leak: छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात थरारक घटना; गॅस लाईन फुटल्याने आग, मोठा अनर्थ टळला..

-दिनेश शिंदे चित्तेपिंपळगाव : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील लाडगाव येथे जालना महामार्गालगत गुरुवार ता. २३ रोजी पहाटे ६ वाजेच्या सुमारास गॅस पाईपलाईन फुटल्याने मोठी आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, तात्काळ उपाययोजना केल्यामुळे आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले असून कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडगाव येथील भारत पेट्रोलियमच्या पेट्रोल पंपावरून डीएमआयसी तसेच एमआयडीसीकडे गॅस पुरवठा केला जातो. लाडगाव येथे पाईपलाईनचे एक चेंबर काढले गेलेले असून त्या चेंबर वरून काही दिवसांपूर्वी ट्रक गेल्याने तो चेंबर फुटला होता यात गेल्या अनेक दिवसापासून मोठा कचरा साचला होता तो कचरा आज कुणीतरी पेटवून दिल्याने आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. गॅस प्रेशर जास्त असल्यामुळे काही वेळातच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आगीचे लोळ उठले. ही आग एवढी भीषण होती की सुमारे वीस फूट उंच ज्वाळा उसळताना दिसत होत्या..घटना. आगीमुळे पाईपलाईनच्या वरून गेलेल्या वीज तारा देखील प्रचंड तापल्या होत्या. यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती. दरम्यान, लाडगावमधील काही जागरूक तरुणांनी प्रसंगावधान राखत तात्काळ अग्निशामक दलाशी लगेच संपर्क साधला. तसेच संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही माहिती देऊन गॅस पुरवठा बंद करण्यासाठी सूचना दिल्या. त्यानंतर एमआयडीसीतील अग्निशामक विभागाच्या एका बंबाच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली..या घटनेनंतर भारत पेट्रोलियमकडून एमआयडीसीकडे जाणारा गॅस पुरवठा तातडीने बंद करण्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. सुदैवाने या संपूर्ण प्रकारात कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाले नाही.लाडगावमध्ये सध्या घरोघरी पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये या घटनेमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. पाईपलाईनच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित यंत्रणेकडून योग्य देखभाल होत आहे का, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. दरम्यान, या दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या मते, ज्या ठिकाणी गॅस पाईपलाईनचे चेंबर आहे, त्या ठिकाणी काही दिवसांपूर्वी एका ट्रकच्या वाहतुकीमुळे चेंबरचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर त्या भागात कचरा साचलेला होता. हा कचरा कोणीतरी पेटवून दिल्याने आग लागून गॅस लिकेजमुळे ती अधिक भडकली असावी, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..नागरिकांनी संबंधित कंपनीवर दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला आहे. पाईपलाईनच्या चेंबरची नियमित तपासणी आणि देखभाल करणे ही कंपनीची जबाबदारी असताना ती योग्य प्रकारे पार पडली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेबाबत अद्याप संबंधित कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आगीचे नेमके कारण काय होते, याचा तपास सुरू असून कंपनीच्या अहवालानंतरच संपूर्ण घटनेचे सत्य समोर येणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाने अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गॅस पाईपलाईनची नियमित तपासणी आणि देखभाल करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.