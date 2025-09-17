Pachod News : गुन्हा दाखल केलेल्या इसमांवर पोलिसांनी कारवाई न केल्याने एकाने व्हिडीओ बनवून केले विष प्राशन; घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू

पाचोड - आठ दिवसापूर्वी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊनही सदर गुन्ह्यातील इसमास पाचोड (ता. पैठण) पोलिसांनी ताब्यात न घेतल्याने फिर्यादी महिलेच्या पतीने आपणांस पोलिसांकडून न्याय मिळत नसल्याने आपण विषारी औषध प्राशन करीत असल्याची चित्रफित बनवून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी पाचोड खूर्द (ता. पैठण) येथे घडली असून संबंधीताची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याचेवर छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयात (घाटी रुग्णालयात) उपचार सुरू आहेत. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड खुर्द (ता. पैठण) येथील सावता राजकर (वय-३५ वर्षे) हे ते बांधकाम मिस्त्रीचे काम करून आपल्या कुटुंबियाचा चरितार्थ चालवतात, ते आठ दिवसांपूर्वी काही कामानिमित्ताने बाहेरगावी केले असता त्यांची पत्नी आपल्या घरासमोर बनविण्यात आलेल्या स्नानगृहात आंघोळ करित असताना गावांतील एक तरुण तेथे उभे राहवून स्नानगृहात डोकावत होता..हा प्रकार सावता यांच्या पत्नीच्या लक्षात आला असता, तिने आरडाओरडा केली असता तो तरुण त्या ठिकाणाहून निघून गेला. पती सावता राजकर हे घरी आल्यावर तिने हा संपूर्ण प्रकार त्यांस सांगितला. सावता व त्याची पत्नी सदर तरुणाच्या घरी हा प्रकार समजावून सांगण्यासाठी गेले असता त्या तरुणाच्या नातेवाईकांनी सावता व त्यांच्या पत्नीलाच मारहाण केली..यानंतर सावता राजकर यांनी पाचोड पोलीस ठाण्यात जाऊन संबंधिता विरुद्ध विनयभंगाची तक्रार दिली. संबंधित तक्रारीन्वये संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.मात्र पोलिसांनी संबंधित आरोपीला ताब्यात न घेतल्याने सदर संशयीत आरोपीकडून तक्रारदारास त्रास सुरु झाल्याने सावता राजकर यांनी पाचोड पोलिसांना कल्पना दिली..गुन्हा दाखल होऊन आठ दिवस उलटत आले तरीही पोलिस आरोपीला ताब्यात घेत नाही, म्हणून सावता राजकर यांने मंगळवारी (ता.१६) सायंकाळी विषाची बाटली आणून स्वतःचा एक व्हिडिओ तयार करून त्यात पोलीस आरोपीला पकडत नाही, मला गरिबाला न्याय मिळत नाही म्हणून मी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या करीत असल्याचे सांगत त्याने विषारी औषध प्राशन केले..त्यांस कुटुंबिय व ग्रामस्थांनी अत्यावस्थ स्थितीत पाचोड येथील ग्रामिण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. वैद्यकिय अधिकारी डॉ. प्रकाश साबळे यांनी प्रथमोपचार करून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यास छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविले. त्याचेवर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या घटनेचा सदर व्हिडीओ समाज माध्यमावर प्रसारित झाला असून येथे गोरगरीब व सर्वसामान्य माणसाला न्याय दुरापास्त झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.यासंबंधी पाचोडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत म्हणाले, 'सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्यांचेवर कलम ५०९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.