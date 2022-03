लग्नाचे स्वप्न रंगवणाऱ्या मुलावर काळाची झडप, मुलगी पाहून परताना झाला अपघात

By

दीपक बरकुल | सकाळ वृत्तसेवा

येरमाळा (जि.उस्मानाबाद) : मुलगी पाहून गावाकडे कारमधून परतणाऱ्या भूम (Bhoom) येथील कुटूंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघातात मुलाचा मृत्यू झाला असून आईवडील गंभीर जखमी झाले आहेत. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वाशी (Vashi) तालुक्यातील तेरखेड्याजवळ उभ्या ट्रकला कारने टक्कर दिल्याने एक जण जागीच ठार, तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात मंगळवारी (ता.२२) पहाटे एकच्या सुमारास झाला. (Man Died In Accident In Vashi In Osmanabad)

हेही वाचा: अल्पवयीन मुलीचं कारमधून अपहरण आणि....; जळगावात घडला धक्कादायक प्रकार

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कार (एमएच १४ एफजी ८६७७) ही लातूरहून (Latur) भूमकडे जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावरील तेरखेडा येथे उभा असलेल्या ट्रकला (आरजे ११ जीबी ४९३७) मागून धडकल्याने कारमधील लातूर येथे मुलगी पाहण्यासाठी गेलेल्या वसीम वाजीद शेख (रा.भूम) हा तरुण जागीच ठार झाला. तर त्याचे वडील वाजीद अब्दुल गफूर शेख (वय ५०) व आई मरीयम वाजीद शेख (वय ४५, रा.भूम) हे जखमी झाले आहेत.

हेही वाचा: 'भाजपला रोखण्यास महाविकास आघाडी खंबीर, त्यासाठी एमआयएमची गरज नाही'

जखमींना सोलापूर (Solapur) येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद येरमाळा पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.(Osmanabad)