Ashok Chavan : चव्हाणांच्या पक्षांतरावर ठाकरे स्पष्टचं बोलले; म्हणाले, दोन वेळा...

Manikrao Thackeray On Ashok Chavan : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांच्या भेटीनंतर चव्हाण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर फडणवीस आणि चव्हाण यांनी यावर स्पष्टीकरण देत एका ठिकाणी गणपती दर्शनासाठी गेलो असता तेथे आमची भेट झाल्याचे सांगत भेटीदरम्यान कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. यानंतर आता चव्हाणांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव ठाकरे यांनीदेखील भाष्य केले आहे. ते हिंगोलीत बोलत होते.

ठाकरे म्हणाले की, अशोक चव्हाण हे महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे आघाडीचे नेते आहेत. त्यामुळे ते पक्षा सोडण्याचा विचार करूच शकत नाही. चव्हाणांच्या पक्षांतराच्या बातम्या विरोधी पक्षांकडून पसरवल्या जात असून, यामागे चव्हाणांचा अपप्रचार असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा: Maharashtra Political Crises : सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटालाचं प्रश्न Who Are You?