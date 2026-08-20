Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय! २९ ऑगस्टचे उपोषण अंतरवाली सराटीतच, मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच

छत्रपती संभाजीनगर/वडीगोद्री: यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार २९ ऑगस्टपासूनचे उपोषण अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथेच होईल, असे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर २९ ऑगस्टपासूनचे आंदोलन अंतरवालीत नकोच, मुंबईत करावे, असा आग्रह मराठवाडा, विदर्भातील समाजबांधवांचा होता. समाजबांधवांचा दबाव वाढला तर माझा नाइलाज होईल आणि मुंबईचा निर्णय होऊ शकतो, असे जरांगे यांनी यापूर्वी म्हटले होते. दरम्यान, प्रकृती बिघडल्यामुळे जरांगे यांनी या महिन्यातील मराठवाडा दौरा रद्द केला आहे. .सध्या त्यांच्यावर अंतरवाली सराटी येथे घरीच उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, आंदोलन अंतरवाली सराटी येथेच होणार असल्याचे बुधवारी (ता. १९) स्पष्ट केले आहे. विविध मागण्यांबाबत सरकारने निर्णय न घेतल्यास उपोषण सुरू असतानाच मुंबईकडे कूच करणार, असा इशारा त्यांनी दिला. मुंबईतील आंदोलनासाठी आवश्यक निवेदन देऊन ठेवले असून, त्यासाठी परवानगीचा अर्जही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.शिरसाटांचा आडमुठेपणा शिंदेंना नडणारमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच पुन्हा उपोषणाची वेळ आल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. मराठा समाजाच्या काहींची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा सरकारवर टीका केली. मंत्री संजय शिरसाट जाणूनबुजून प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे काम करत आहेत. शिरसाट यांचा हा आडमुठेपणा एकनाथ शिंदेंना नडणार आहे. शिंदे- शिरसाट यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.