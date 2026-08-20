मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय! २९ ऑगस्टचे उपोषण अंतरवाली सराटीतच, मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच

Manoj Jarange Confirms August 29 Fast at Antarwali Sarati: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचे अंतरवाली सराटीतच उपोषण ठाम; सरकारने मागण्यांवर निर्णय न घेतल्यास आंदोलनातूनच मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा
Maratha Reservation Manoj Jarange Confirms August 29 Protest at Antarwali Sarati and Threatens March to Mumbai

Maratha Reservation Manoj Jarange Confirms August 29 Protest at Antarwali Sarati and Threatens March to Mumbai

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर/वडीगोद्री: यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार २९ ऑगस्टपासूनचे उपोषण अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथेच होईल, असे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

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