Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंना ज्योती मेटेंचा थेट सवाल; ‘१२ मागण्या मान्य झाल्या, मग मुंबईला जाण्याचा हट्ट कशासाठी?’

बीड: मराठा आरक्षणाच्या पेटलेल्या रणधुमाळीत आता एक अत्यंत वेगळा आणि संवेदनशील राजकीय सूर उमटला आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करत मुंबईच्या दिशेने कूच करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर शिवसंग्रामच्या अध्यक्षा ज्योती विनायकराव मेटे यांनी अत्यंत रोखठोक, पण त्याच वेळी जरांगेंच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त करणारा सल्ला दिला आहे. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या १५ पैकी तब्बल १२ मागण्या पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत. .Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सरकारची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असताना आता उपोषण ताणून धरण्याचा आणि मुंबईला जाण्याचा हट्ट कशासाठी? असा थेट सवाल करत जरांगेंनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेऊन या उपोषणाची आनंदाने सांगता करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. बीड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्योती मेटे यांनी मराठा आरक्षण आणि आरक्षणाच्या कायदेशीर बाजू मांडत जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर उघड नाराजी व्यक्त केली..पत्रकार परिषदेत बोलताना ज्योती मेटे यांनी आंदोलनातील भाषेच्या घसरलेल्या पातळीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्रावर राष्ट्रमाता जिजाऊंचे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोर संस्कार आहेत. मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे यासाठी लढा नक्कीच उभारला पाहिजे, त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशेजारी बसून शिवीगाळ करणे किंवा अपशब्द वापरणे हे अत्यंत चुकीचे, निंदनीय आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक लावणारे आहे. .शिवसंग्राम पक्षाने २०१४ पासून कै. विनायकराव मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरून लढा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडताना ज्योती मेटे म्हणाल्या, आरक्षणाच्या कायदेशीर चौकटीचा विचार करता, राज्य सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत घेतलेले निर्णय पूर्णपणे योग्य आहेत. शिंदे समितीच्या माध्यमातून ५८ लाख २६ हजार ८६८ नोंदी शोधून काढण्याचे मोठे काम सरकारने केले आहे. जेव्हा शासन चर्चेचे दरवाजे उघडे ठेवून १२ मागण्या मान्य करते, तेव्हा आंदोलकांनी अडमुठे धोरण सोडून संवादाचा मार्ग स्वीकारायला हवा..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आपली वैयक्तिक व्यथा मांडताना ज्योती मेटे भावुक झाल्या. आरक्षणाच्या या संघर्षात मी माझे कुंकू गमावले आहे (कै.विनायकराव मेटे यांचे अपघात निधन). मराठा समाजाचे दुःख आणि वेदना काय असतात, हे माझ्यापेक्षा वेगळे कोणाला ठाऊक असणार? मराठा बांधवांना किंवा जरांगे पाटलांना कोणताही त्रास होऊ नये, हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. जरांगे हे समाजाचे नेतृत्व करत आहेत, म्हणूनच त्यांच्या आरोग्याची आणि जीवाची काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच सरकारने दिलेले यश स्वीकारून आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यांनी उपोषण सोडावे आणि पुढची वाटचाल करावी असे भावनिक आवाहन त्यांनी शेवटी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.