Manoj Jarange: सरकार मराठा समाजापेक्षा मोठं नाही; 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत जरांगेंचा थेट इशारा, अंतरवालीत येण्याचे आवाहन

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवली जाईल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मराठा समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत 58 लाख नोंदी सापडूनही संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले. “मराठा समाजापेक्षा सरकार मोठं नाही,” असे सांगत 29 ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी कोणतीही सुट्टी घेऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले..निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्यांसाठी अर्ज घेऊन येण्याचे आवाहनएसीबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे जरांगे यांनी सांगितले. स्वतः येणे शक्य नसल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी, भावाने किंवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीने अर्ज घेऊन यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.निवड झाल्यानंतर नियुक्ती न मिळाल्याच्या प्रकरणात नियुक्ती मिळेपर्यंत संबंधित प्रतिनिधीने माघारी जाऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर विषय असल्याचे सांगत, ही संधी साधून सर्वांनी आपला प्रश्न मांडावा, असे जरांगे म्हणाले..Manoj Jarange Patil: डिफेंडर कारवरून टीका; मनोज जरांगे पाटलांनी कराडच्या सभेत दिलं थेट उत्तर, म्हणाले....कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रांसह अंतरवालीत येण्याचे आवाहनज्या मराठा बांधवांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत आणि त्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी अर्जाची माहिती, तालुका, संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आणि कोणत्या भाषेतील नोंद सापडली याचा तपशील घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.प्रमाणपत्रासाठी स्थानिक पातळीवर अर्ज करण्यासोबतच त्याची प्रत घेऊन अंतरवालीत यावे आणि प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत तेथून माघारी जाऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, मात्र वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही ते मिळालेले नाही, त्यांनीही संबंधित अर्ज, प्रमाणपत्राची झेरॉक्स आणि नोंदीचा तपशील घेऊन यावे, असे आवाहन करण्यात आले..हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज करणाऱ्यांनीही माहिती आणावीहैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज करूनही कुणबी प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांनी संबंधित तहसीलदार किंवा अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा. त्याचबरोबर कोणत्या तालुक्यात अर्ज केला, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे केला आणि कोणत्या भाषेतील नोंद सापडली, याची माहिती लेखी स्वरूपात घेऊन अंतरवालीत यावे, असे जरांगे यांनी सांगितले..सातारा, कोल्हापूर, पुणे आदी ठिकाणच्या गॅझेटचा जीआर लागू करण्यासह बलिदान गेलेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नोकऱ्यांसंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा जीआरही लागू करून संबंधितांच्या घरी नियुक्तीचे आदेश पोहोचले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.सारथीच्या बंद केलेल्या योजनांची माहितीही अभ्यासकांनी घेऊन यावी, तसेच मराठा समाजाला अभ्यासकांनी मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. 29 ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी सर्वांनी तयारीने सहभागी व्हावे, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला..Manoj Jarange: मोठी दुर्घटना टळली! जरांगेंच्या ताफ्यातील वाहनांचा भीषण अपघात; ३ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या, कार्यकर्ता जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.