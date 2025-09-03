मराठवाडा

Manoj Jarange : मराठवाड्याचा मराठा हाच कुणबी, सर्वच मराठ्यांना आरक्षण मिळालं; मनोज जरांगेंनी पुन्हा ठामपणे सांगितले

Manoj Jarange : मनोज जरांगे म्हणाले की, ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी तीन जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेटमध्ये असणाऱ्या नोंदी म्हणजे मराठवाड्याचा मराठा हाच कुणबी आहे.
Updated on

मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या. यानंतर ते छत्रपती संभाजीनगरला रवाना झाले. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांच्यावर गॅलेक्सी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दरम्यान त्यांनी रुग्णालयात आज पत्रकार परिषद घेत सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणारच हे ठणकावून सांगितले.

