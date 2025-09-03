Manoj Jarange : मराठवाड्याचा मराठा हाच कुणबी, सर्वच मराठ्यांना आरक्षण मिळालं; मनोज जरांगेंनी पुन्हा ठामपणे सांगितले

मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या. यानंतर ते छत्रपती संभाजीनगरला रवाना झाले. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांच्यावर गॅलेक्सी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दरम्यान त्यांनी रुग्णालयात आज पत्रकार परिषद घेत सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणारच हे ठणकावून सांगितले. .मनोज जरांगे म्हणाले की, ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी तीन जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेटमध्ये असणाऱ्या नोंदी म्हणजे मराठवाड्याचा मराठा हाच कुणबी आहे. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली. ज्याच्याकडे जमीन नाही त्याने ज्याची जमीन बटईने केलीय त्याचे हमीपत्र दिले की कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ज्यांच्या नावावर जमिनी आहेत ते समितीने वर्ग करतात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, यांच्यामार्फत कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहेत. हैद्राबाद गॅझेटियरच्या नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाच्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे याबाबतचा तो जीआर आहे. शंका, कुशंका डोक्यात ठेवायची गरज नाही. .काही लोकांना तुमच्यात आणि माझ्यात दरी निर्माण करायची आहे. मी तुमच्यापासून दूर गेलो की वाटोळं झालं म्हणून समजायचं. मी प्रखरपणे फक्त आणि फक्त मराठा समाजाच्या पोराबाळांचेच कल्याण करतोय. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचील मराठा समाजा आरक्षणात गेलाच आहे. त्यामुळे शंका घ्यायला वाव नाही. .जर काही गरीब मराठ्यांना संभ्रम निर्माण करणाऱ्या लोकांमुळे शंका असतील तर त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की जर मी ५८ लाख नोंदी मिळवून ३ कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले आहे. मुलींना मोफत शिक्षण मिळवून दिले. सारथी मार्फत निधी मिळवून मुलांना पुढे जाण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. गरीब मराठे आणि माझ्या विश्वास ढळला पाहिजे असा काही लोकांचा डाव आहे.मात्र तुम्ही विश्वास ढळू देऊ नका, मला काही कमवायचे नाही. माझा समाज आणि त्याची लेकरेबाळे मोठी झाली पाहिजेत हीच माझी कमाई आहे.असे जरांगे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.