ड्रायव्हरच्या बाजूला मान खाली घालून बसलेले मनोज जरांगे; तब्येत अचानक बिघडली, डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू, नेमकं काय झालं?

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करून नुकतेच घरी परतलेले मनोज जरांगे पाटील यांची शुक्रवारी (१४ ऑगस्ट २०२६) रात्री अचानक प्रकृती खालावली. त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या डॉक्टरांकडून त्यांची तपासणी आणि प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..दोन दिवसांपासून ताप आणि थंडीचा त्रासवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जरांगे पाटील यांना मागील दोन दिवसांपासून ताप आणि थंडी जाणवत होती. त्यांना घशाचा त्रासही होत असून, टायफॉइडची लक्षणे आढळून आल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. याशिवाय चक्कर येणे, मळमळ आणि अशक्तपणा अशी लक्षणेही जाणवत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही अहवालांमध्ये तीव्र पोटदुखीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे..Manoj Jarange Patil: डिफेंडर कारवरून टीका; मनोज जरांगे पाटलांनी कराडच्या सभेत दिलं थेट उत्तर, म्हणाले....पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यानंतर प्रकृती बिघडलीजरांगे पाटील यांनी नुकताच धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध भागांचा दौरा केला. या दौऱ्यात सभा आणि बैठका घेण्यात आल्या. रात्री-अपरात्री होणाऱ्या सभा, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास आणि सातत्याने सुरू असलेल्या दौऱ्यामुळे त्यांच्यावर शारीरिक दगदग आणि ताण आला होता. दौरा पूर्ण करून घरी परतल्यानंतर शुक्रवारी रात्री अचानक त्यांची तब्येत खालावली..कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयात पोहोचतानाचा त्यांचा एक व्हिडिओही चर्चेत आला होता. या व्हिडिओमध्ये ते कारमध्ये मान खाली घालून बसलेल्या अवस्थेत दिसत होते. मात्र, त्यांच्या प्रकृतीबाबतचा अधिकृत आणि सविस्तर वैद्यकीय अहवाल अद्याप पूर्णपणे समोर आलेला नाही..रक्ताचे नमुने तपासणीसाठीजरांगे पाटील यांच्या संपूर्ण रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या तपासण्यांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उपचाराची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांना पुढील चार दिवस पूर्णपणे आराम करण्याचा सल्लाही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे..दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील दौऱ्यात जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारवर टीका केली होती. कुणबी प्रमाणपत्रे, सातारा गॅझेट यांसह विविध मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली होती. तसेच २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाची हाक त्यांनी दिली आहे. त्यांच्या अचानक खालावलेल्या प्रकृतीमुळे समर्थकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे..Maratha Reservation: टिकणारे आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच: मनोज जरांगे- पाटील; प्रमाणपत्र रद्द करून जातीयवादी भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.