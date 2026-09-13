Manoj Jarange: नोटिसा अन् चौकशा सुरू... आता मनोज जरांगे काय करणार? मुंबईबाबत घेतला मोठा निर्णय, बावनकुळेंना नेमकं काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईकडे जाण्याचा निर्धार पुन्हा स्पष्ट केला आहे. सरकारकडून कितीही नोटिसा काढल्या, चौकशा केल्या किंवा आंदोलनाला साथ देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली, तरी आंदोलन थांबणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. “मुंबईत जाऊन मरेन, पण फुटणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी मंत्री आणि सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. माझी भाषा शिवराळ नसून सरकारचा नाकर्तेपणा आणि मराठ्यांवरील अन्याय याविरोधातील संताप असल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले..चौकशांवरून बावनकुळेंवर निशाणाजरांगे यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही निशाणा साधला. आंदोलन सुरू असतानाच त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवर चौकशा का सुरू करण्यात आल्या, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी किंवा पुढील वर्षी या चौकशा करता आल्या नसत्या का, आंदोलनाच्या काळातच अधिकारी शनिवारी-रविवारी इतके सक्रिय का झाले, असा प्रश्न त्यांनी केला.शेतकरी, गरीब आणि आंदोलनाला मदत करणाऱ्या व्यक्तींना त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पीकविमा, अनुदान, ई-केवायसी यांसारख्या कामांसाठी शेतकरी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्यानंतर शनिवार-रविवार सुट्टी असल्याचे सांगितले जाते; मात्र आंदोलनाच्या काळात अधिकारी काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘मंत्र्यांशी मैत्रीपेक्षा मराठा समाज महत्त्वाचा’एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत आपण तीन वर्षे चांगले बोलत होतो, असे जरांगे यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतही मुंबईत आल्यानंतर एक वर्ष आपण एकही शब्दाने दुखावणारे वक्तव्य केले नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र मराठ्यांवर अन्याय झाल्यानंतर त्याविरोधात बोलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.शिंदे यांच्या मंत्र्यांनी मराठ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप करत, केवळ पद किंवा राजकीय कामांसाठी नेत्यांशी चांगले संबंध ठेवण्यापेक्षा मराठा समाजाशी संबंध आणि बांधिलकी महत्त्वाची असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. “मी मराठ्यांकडून राहणार, नेत्यांकडून नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली..एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर शब्द मागे घेण्याची तयारीआपल्या वक्तव्यावर शिवराळ भाषेचा आरोप होत असल्याचा संदर्भ देत जरांगे यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आपले शब्द मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र त्याचवेळी एमपीएससी, ईडब्ल्यूएस आणि एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवावेत, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात, हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान आणि कोल्हापूर गॅझेट द्यावे, तसेच ५८ लाख प्रमाणपत्रे आणि रद्द करण्यात आलेली चार प्रमाणपत्रे याबाबत मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली..Manoj Jarange : ‘एकनाथ शिंदे शहाणे व्हा’; मनोज जरांगेंचा संताप, उदय सामंतांनाही सुनावलं !.मुंबईतील आंदोलनाचे नियोजन जाहीरजरांगे यांनी मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग आणि मुक्कामाचे नियोजनही सांगितले. १५ सप्टेंबरला अंतरवालीतून निघून पहिला मुक्काम बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे, दुसरा मुक्काम अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे, १७ सप्टेंबरला पुणे जिल्ह्यातील हडपसर येथे आणि १८ सप्टेंबरला रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे मुक्काम असेल. त्यानंतर १९ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता आझाद मैदानावर लोकशाही मार्गाने शांततेत अमरण उपोषण करण्याची तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरणदरम्यान, राज्यात सुरू झालेल्या पावसामुळे शेतकरी सुखावल्याचे जरांगे यांनी नमूद केले. शेतीची कामे पूर्ण झाली असून पाऊस झाल्याने पिके टवटवीत होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या संसारावर संकट येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी आनंदी राहणे आवश्यक असून, पावसामुळे गावागावात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले..गणेशोत्सवाचा अडथळा होणार नसल्याचे स्पष्टगणेशोत्सव असला तरी आंदोलनाच्या मागण्यांवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीही गणेशोत्सव असताना आंदोलन झाले होते, त्यामुळे यंदाही अडथळा येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारला गेल्या तीन वर्षांपासून संधी देत असल्याचे ते म्हणाले. प्रसाद लाड यांच्यापासून सहा महिने आणि विखे पाटील यांच्यापासून तीन महिने वेळ दिल्याचा उल्लेख करत, आता पुन्हा आठ दिवसांची संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘मदत करणाऱ्यांना त्रास देऊ नका’मराठा आंदोलनाला आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणाऱ्या समाजातील व्यक्तींवर चौकशा किंवा कारवाई करू नये, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. विविध समाजांच्या आंदोलनांना त्या समाजातील सक्षम व्यक्ती मदत करत असतात, त्याप्रमाणे गरीब मराठ्यांच्या आंदोलनालाही समाजातील श्रीमंतांनी मदत करणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा मदत करणाऱ्यांना अडचणीत आणल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.मराठा समाज आपल्या मागे उभा असल्याचे सांगत जरांगे यांनी सरकारला आंदोलन थांबणार नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. नोटिसा, चौकशा किंवा इतर कोणत्याही कारवाईमुळे आपण मागे हटणार नसल्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली..Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, याचिकाकर्त्यांना झटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.