Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची रणनीती काय? 1700 पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द; आज काय घडणार?

Maratha Reservation: आजपासून अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली असून, सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जालना पोलिस प्रशासनानेही कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठी तयारी केली आहे..टप्प्याटप्प्याने आंदोलकांना अंतरवालीत येण्याचे आवाहनमनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील बांधवांना मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीत येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, आता आंदोलकांनी एकाच वेळी न येता टप्प्याटप्प्याने अंतरवालीत दाखल व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आंदोलनासाठी मुंबईचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे.दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच करू नये यासाठी सरकारकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी दोन मंत्री आणि एका आमदाराची भूमिका असू शकते. त्यात मंत्री शंभूराज देसाई आणि उदय सामंत यांचा समावेश असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे..1700 पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्दआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यात पोलिस प्रशासन सतर्क झाले आहे. अंतरवाली सराटी आणि परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जवळपास 400 पोलिस कर्मचारी, 11 पोलिस निरीक्षक, चार डीवायएसपी, दोन एसआरपीएफ कंपन्या आणि तीन आरसीपी प्लाटून परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत.मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांच्या सुट्ट्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. 29 ऑगस्टपासून 5 सप्टेंबरपर्यंत वैद्यकीय रजा वगळता पोलिसांना अन्य कोणत्याही प्रकारची सुट्टी घेता येणार नाही. सुमारे 1700 पोलिसांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. आंदोलनाच्या काळात वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस विभागाकडून खबरदारी घेतली जात आहे..Manoj Jarange Protest: जरांगे आंदोलनावर ठाम; अंतरवाली सराटीत मंत्र्यांशी प्रदीर्घ चर्चा.“हे निर्णायक आंदोलन आहे” : जरांगे पाटीलआपले आंदोलन थांबणार नसून हे शेवटचे आणि निर्णायक आंदोलन असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारला लेखी स्वरूपात देण्यात आल्या असून, गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारला त्या माहिती आहेत, असा दावा त्यांनी केला.सरकारने आश्वासने देत वेळ काढल्याचा आरोप करत आता मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार चर्चेसाठी येत असेल तर दररोज चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मागण्यांवर तातडीने कृती झाली नाही तर मुंबईला जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला..कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीवरही भूमिकामराठवाड्यात वंशावळीच्या नोंदी मिळत असताना कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत नोंदी मिळत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे तपासून तहसीलदार आणि एसडीएम प्रमाणपत्र देतात, तर त्यानंतर जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत प्रमाणपत्र रद्द का केले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.जात पडताळणी समितीची व्यवस्था रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तहसीलदार, एसडीएम आणि अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे तपासल्यानंतर पुन्हा त्याच पुराव्यांची पडताळणी करण्याची गरज नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना अनेक कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले..“मराठा समाजाने मुलांना अधिकारी करावे”मराठा समाजाने आपल्या मुला-मुलींना शिक्षण देऊन अधिकारी बनवण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. आरक्षण मिळाल्यास समाजातील मुलांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळतील आणि पुढील पिढीला अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत त्यांनी सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मुंबईला जाण्याची तारीख आज जाहीर करणार का किंवा सरकारच्या चर्चेची वाट पाहणार, याबाबत निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी सायंकाळी पाच वाजता वेळ असल्याचेही सांगण्यात आले आहे..Manoj Jarange Hunger Strike: मनोज जरांगे यांचे आजपासून उपोषण प्रलंबित मागण्यांसाठी अंतरवालीत पुन्हा आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.