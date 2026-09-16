Manoj Jarange: जरांगे पाटील मुंबई दौऱ्यावर ठाम! मधले मुक्काम रद्द, थेट आझाद मैदान गाठणार; सोबतच्यांना माघारी जाण्याचं आवाहन

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी काल मंगळवारी (दि. १५) अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे कूच केली आहे. त्यांच्या दौऱ्यात बीड आणि पाटोदा येथे मराठा बांधवांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. मात्र १८ दिवसांच्या उपोषणामुळे जरांगे पाटलांची प्रकृती पाटोद्यात खराब झाली..बुधवारी सकाळी जरांगे पाटलांवर डॉक्टरांनी तातडीने उपचार केले, त्यांना आयसीयूमध्ये उपाचाराची गरज असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. मात्र जरांगे पाटलांनी सलाईन घेण्यासही नकार दिला होता. परंतु श्री क्षेत्र नारायणगडाचे महंत शिवाजी महाराज यांच्या आग्रहामुळे पाटलांनी सलाईन घेतली आहे..मुंबईचा निर्धार ठामदरम्यान, जरांगे पाटील प्रकृतीमुळे मुंबई दौरा रद्द करतील, अशी चर्चा होती. मात्र त्यांनी आपण मुंबईला जाणार असल्याचा ठाम निर्धार बोलून दाखवला आहे. बुधवारी सायंकाळी ६ वाजता पाटोदा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. असं असलं तरी प्रकृतीच्या कारणामुळे त्यांच्या दौऱ्यात बदल झाले आहेत..जरांगे पाटलांनी सांगितलं की, मी मुंबईल जाणार आहे. आज सलाईन चालू आहे, उठता-बसता येत नाही. उद्या दुपारी १ वाजता मी पाटोद्यातून मुंबईकडे निघेन.. मी मेलो तरी मागे हटणार नाही, आजऐवजी उद्या गेलो तर काही फरक पडत नाही. मी शंभर टक्के जाणार म्हणजे जाणार..जरांगे पाटलांनी १९ तारखेऐवजी १८ तारखेलाच मुंबई गाठणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांचा पुण्यातला हडपसरचा आणि नवी मुंबईतला खोपोलीचा मुक्काम रद्द करण्यात आलेला आहे. जरांगे पाटील थेट आझाद मैदानावर जातील. ''कोण मला अडवतंय तेच बघतो'' असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे. जे मराठा बांधव सोबत आहेत, त्यांना माघारी जाण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.