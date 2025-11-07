Manoj Jarange: २ कोटींची सुपारी, आरोपींसोबत धनंजय मुंडेंचा संवाद...; मनोज जरांगेंनी थेट पुराव्याच्या ऑडिओ क्लिप ऐकवल्या

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगेंनी धनंजय मुंडेंवर आरोप केले आहे. जीवे मारण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर धनंजय मुंडेंनी पत्रकार परिषद घेत सर्व आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. मात्र आता धनंजय मुंडेंच्या वक्तव्यानंतर मनोज जरांगे पुन्हा माध्यमांसमोर आले. यात त्यांनी थेट पुरावे दाखवले आहेत. त्यांनी काही ऑडिओ क्लिप दाखवल्या आहेत. यामुळे आता पुन्हा धनंजय मुंडे अडचणीत आले आहे..मनोज जरांगे म्हणाले की, हा चेष्टेचा विषय नाही आहे. धनंजय मुंडे आणि माझं वैर नाही. जे करायला नको होतं ते त्यांनी केलं आहे. जी माझ्यावर वेळ आली ती कुणावरही येऊ शकते. त्यांना या गोष्टी करायची गरज नव्हती. आरक्षण आणि राजकारणात त्यांनी हे आणायला नको होतं. मला काही माहिती मिळाली. त्यानंतर मी पोलिसांना सांगितलं, त्याची चौकशी करा. पण त्यात अनेक लोक आहेत. त्यांची चौकशी व्हायला हवी. मुंडे म्हणतात ना, नार्को टेस्ट करा. तर मी तयार आहे. मी उद्या कोर्टात अर्ज दाखल करणार आहे, असं म्हणत त्यांनी धनंजय मुंडेंचं आव्हान स्वीकारले आहे. .Dhananjay Munde: ''हे दोन प्रश्न विचारले म्हणून जरांगे मला संपवायला निघालेत'', धनंजय मुंडेंकडून समोरासमोर चर्चा करण्याचं आवाहन.ते म्हणाले की, दुसऱ्या मुंडे गटाचे लोक वापरायचे आणि तुमचेच आहेत असं म्हणायचे. माझ्यासोबत अनेक मराठे फोटो काढतात. कोणालाही नाही म्हणतो का मी इथे? पण तुम्ही घातपात करणार का? त्यांचं ऐकून, असं म्हणत यानंतर मनोज जरांगेंनी एक ऑडिओ क्लिप ऐकवली. यात एक मोठा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. यात ऑडिओ क्लिपमध्ये पैशांच्या देवाणघेवाणीबाबत बोलत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता राजकारणात आता खळबळ उडाली आहे. .Dhananjay Munde: कर्मा रिपीट्स... मनोज जरांगे खूप महागात पडेल, धनंजय मुंडेंनी दिला इशारा! CBI चौकशीची मागणी.मनोज जरांगे म्हणाले की, धनंजय मुंडेंचं वागणं नियतीला मान्य नाही. मी समाजासाठी मरायलाही तयार आहे. पैशासाठी त्यांना खोट्या रेकॉर्डिंग बनवायला सांगितल्या. हे यावरून ते बदनाम करणार. हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. यात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं. सीबीआय चौकशीसाठी मी तयार आहे. यानंतर त्यांनी धनंजय मुंडेंसोबत झालेल्या एका आरोपीच्या संवादाचा ऑडिओ ऐकवला. यानंतर त्यांच्या ताफ्यात गाडी घालून त्यांना मारण्यात येणार असल्याचा दावा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.