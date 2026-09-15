Manoj Jarange: मुंबईकडे कूच करण्याआधी मनाेज जरांगेंनी वैद्यकीय तपासणी नाकारली; चार दिवसांपासून उपचार बंद, प्रकृती खालावली

-उमेश वाघमारेजालना : अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील काही वेळात रवाना होणार आहेत. दरम्यान, त्यांनी मंगळवारी सकाळी आरोग्य तपासणी करण्यास नकार दिला..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.सकाळपासून तीन ते चार वेळा वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे यांनी तपासणीस नकार दिला. अंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे यांच्यासोबत सर्व सुविधायुक्त दोन रुग्णवाहिका असणार आहेत. .तसेच चार वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवक आणि परिचारिका त्यांच्या सोबत असणार आहेत. मुंबईकडे रवाना होण्यापूर्वी जरांगे यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय पथकाने सकाळपासून तीन ते चार वेळा प्रयत्न केले. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.मात्र, जरांगे यांनी आरोग्य तपासणी करण्यास नकार दिला. दरम्यान, ११ सप्टेंबर रोजी जरांगे यांना शेवटची सलाईन लावण्यात आली होती. त्यानंतर चार दिवसांपासून त्यांनी उपचार बंद केल्याने त्यांची प्रकृती खालावल्याचे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.