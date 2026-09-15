मराठवाडा

Manoj Jarange: मुंबईकडे कूच करण्याआधी मनाेज जरांगेंनी वैद्यकीय तपासणी नाकारली; चार दिवसांपासून उपचार बंद, प्रकृती खालावली

Manoj Jarange Refuses Medical Checkup Before Mumbai March: उपचार बंद करूनही मुंबईकडे कूच ठाम; वैद्यकीय तपासणी नाकारल्याने जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली
Maratha Reservation Leader Manoj Jarange Refuses Health Checkup Before Leaving for Mumbai After Four Days Without Treatment

Maratha Reservation Leader Manoj Jarange Refuses Health Checkup Before Leaving for Mumbai After Four Days Without Treatment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उमेश वाघमारे

जालना : अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील काही वेळात रवाना होणार आहेत. दरम्यान, त्यांनी मंगळवारी सकाळी आरोग्य तपासणी करण्यास नकार दिला.

Loading content, please wait...
Jalna
Maratha Reservation
district
maratha protest
Manoj Jarange Patil
Marathi News Esakal
www.esakal.com