Parbhani Crime: आणखी सहा जणांना अटक! ड्रग्ज रॅकेटचे धागेदोरे उलगडण्यास सुरुवात; सहा आरोपी जेरबंद लातूर, परळी, कळंबपर्यंत तपासाची व्याप्ती

-सत्यशील धबडगे मानवत(परभणी) : मानवत शहरात एमडी (मेफेड्रोन) या अमली पदार्थाच्या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला आता मोठे यश मिळाले आहे. २६ जुलै रोजी ७३ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करून दोघांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या कसून चौकशीतून या प्रकरणातील आणखी सहा आरोपींची नावे समोर आली. त्यानुसार पोलिसांनी ८ ऑगस्ट रोजी रात्री कारवाई करत सहा जणांना अटक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अटक आरोपींची संख्या आता आठवर पोहोचली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मानवत तालुक्यातील रत्नापूर शिवारात 26 जुलै रोजी पोलिसांनी एमडी ड्रग्जची कारवाई करून ७३ ग्रॅम अमली पदार्थ जप्त केला होता. या वेळी दोघांना अटक करण्यात आली होती. सखोल चौकशीत अमली पदार्थाच्या पुरवठा साखळीतील आणखी व्यक्तींची माहिती मिळाल्याने पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली..\rया तपासातून परळी, लातूर आणि कळंबपर्यंत ड्रग्जच्या व्यवहाराचे धागेदोरे जोडले जात असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मानवत पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. .अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये मोसिन सलीम मिर्झा (वय ३८, रा. कळंब, जि. धाराशिव), आयान नासेर पठाण (वय २०, रा. बरकत नगर चौक, परळी, जि. बीड), शेख सलमान शेख खयुम (वय २८, रा. जुने रेल्वे स्टेशन, काक्कर मोहल्ला, परळी, जि. बीड), समीर शब्बीर सय्यद (वय ३१, रा. बरकत नगर, परळी, जि. बीड), अक्कीब आक्रमसाब मोमीन (वय ३१, रा. साळे गल्ली, लातूर) आणि बाबा रफिक मोमीन (वय ३४, रा. खांडगाव रोड, ख्वाजा नगर, लातूर) यांचा समावेश आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची भूमिका, त्यांनी अमली पदार्थ कोठून मिळवला, कोणाला पुरवठा केला तसेच या व्यवहारात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे, मानवतचे पोलीस निरीक्षक दर्शन शिंदे आणि तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक अनिल खिल्लारे यांच्या पथकाने केली. या प्रकरणात आणखी आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता असून, पोलिसांचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.