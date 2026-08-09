मराठवाडा

Parbhani Crime: आणखी सहा जणांना अटक! ड्रग्ज रॅकेटचे धागेदोरे उलगडण्यास सुरुवात; सहा आरोपी जेरबंद लातूर, परळी, कळंबपर्यंत तपासाची व्याप्ती

Manwat Drug Racket Six More Arrested As Probe Expands: मानवत एमडी ड्रग्ज प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई; आणखी सहा जण अटकेत येत आरोपींची संख्या आठवर, परळी-लातूर-कळंबपर्यंत पुरवठा साखळीचे धागेदोरे
Manwat Drug Case Police Arrest Six More As MD Drug Racket Investigation Expands Across Latur Parli And Kalamb

Manwat Drug Case Police Arrest Six More As MD Drug Racket Investigation Expands Across Latur Parli And Kalamb

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सत्यशील धबडगे

मानवत(परभणी) : मानवत शहरात एमडी (मेफेड्रोन) या अमली पदार्थाच्या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला आता मोठे यश मिळाले आहे. २६ जुलै रोजी ७३ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करून दोघांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या कसून चौकशीतून या प्रकरणातील आणखी सहा आरोपींची नावे समोर आली. त्यानुसार पोलिसांनी ८ ऑगस्ट रोजी रात्री कारवाई करत सहा जणांना अटक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अटक आरोपींची संख्या आता आठवर पोहोचली आहे.

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