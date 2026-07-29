मराठवाडा

Maratha Agitation Warning : मराठा समाजाच्या मागण्या 28 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करा; अन्यथा 29 ऑगस्टपासून आंदोलन : मनोज जरांगे

मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष; हैदराबाद गॅजेट, कुणबी प्रमाणपत्र, गुन्हे मागे घेणे व शैक्षणिक सवलतींसाठी 29 ऑगस्टपासून निर्णायक आंदोलनाची इशारा
Manoj Jarange patil

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Sanagli

सकाळ वृत्तसेवा
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वडिगोद्री जि.जालना : शासन मराठा समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे, हैदराबाद गॅजेट लागु होत नाही ,गुन्हे वापस घेतले जात नाही सरकारने 28 ऑगस्ट पर्यत प्रलंबित मागणी पुर्ण केली नाही तर 29 ऑगस्ट पासून पुन्हा आंदोलन करणार आहे असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

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