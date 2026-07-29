Maratha Agitation Warning : मराठा समाजाच्या मागण्या 28 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करा; अन्यथा 29 ऑगस्टपासून आंदोलन : मनोज जरांगे

वडिगोद्री जि.जालना : शासन मराठा समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे, हैदराबाद गॅजेट लागु होत नाही ,गुन्हे वापस घेतले जात नाही सरकारने 28 ऑगस्ट पर्यत प्रलंबित मागणी पुर्ण केली नाही तर 29 ऑगस्ट पासून पुन्हा आंदोलन करणार आहे असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागणी व आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बुधवार ता.29 रोजी अंतरवाली सराटी येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या वेळी बोलतांना जरांगे यांनी सांगितले की, कुणबी प्रमाणपत्र व्हॅलिडिटी मिळत नाही,किचकटी आटी मुळे नागरिक परेशान आहे, कर्ज माफी अटी मध्ये दुरुस्ती अवशक आहे शेतकरी यांनी मंत्री, आमदार यांना जाब विचारावा 28 ऑगस्ट च्या आत हैदराबाद गॅजेट नुसार सर्व नोंदीप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. .ओबीसी प्रमाणे सोयी सवलत मिळावी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, नसता 28 ऑगस्ट नंतर परत आंदोलन करणार आहे, शैक्षणिक सवलत चा अध्यादेश मिळत नाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे अधिकारी व शासन ताळमेळ बसत नाही,सरकार मराठा समाजा सोबत क्रुर वागत आहे,सरकार मध्ये श्रय वाजत मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. 29 ऑगस्ट रोजी शेवटच निर्णायक आंदोलन करणार,सातारा,पुणे,संस्थान चे गॅजेट अद्याप पर्यंत लागु झाले नाही का होत नाही शासनाने सांगावे,आंन्नासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थी यांना परतावे मिळत नाही सरकार मराठा समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे..सारथी ची योजना बंद पडत आहे निधी वाटप होत नाही, अंतरवाली सराटी येथे लाठी हल्ला आमच्यावर केला गुन्हे दाखल केले हे गुन्हे वापस घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबवनार नाही. आमदार प्रसाद लाड, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री उदय सामंत यांनी आमची प्रलंबित मागणी बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बोलावे असे जरांगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.