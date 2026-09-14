मराठवाडा

Maratha Reservation: मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरी जरांगे जाणारच; ‘आंदोलनस्थळी मरेन, पण सरकारपुढे गुडघे टेकणार नाही’

Maratha Protest Manoj Jarange Warns Government Over Mumbai March: मुंबई पोलिसांची परवानगी नाकारली तरी मनोज जरांगेंचा निर्धार कायम; आंदोलनस्थळी मरण पत्करू पण सरकारपुढे न झुकण्याची गर्जना
Manoj Jarange Maratha Reservation Protest Says He Will Not Surrender And Will Go To Mumbai For An Indefinite Hunger Strike

Manoj Jarange Maratha Reservation Protest Says He Will Not Surrender And Will Go To Mumbai For An Indefinite Hunger Strike

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडीगोद्री (जि. जालना) : मुंबईतील उपोषणासाठी तेथील पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईला जाणारच, अशी ठाम भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आज घेतली. ‘आंदोलनस्थळी मरेन; पण तुम्हाला शरण येणार नाही’, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

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