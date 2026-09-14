Maratha Reservation: मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरी जरांगे जाणारच; ‘आंदोलनस्थळी मरेन, पण सरकारपुढे गुडघे टेकणार नाही’

वडीगोद्री (जि. जालना) : मुंबईतील उपोषणासाठी तेथील पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईला जाणारच, अशी ठाम भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आज घेतली. ‘आंदोलनस्थळी मरेन; पण तुम्हाला शरण येणार नाही’, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज सोळावा दिवस होता. राज्यभरातील समाजबांधवांची शनिवारी बैठक घेऊन त्यांनी मुंबईत १९ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली व आंदोलनाचे नियोजन जाहीर केले होते. या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, ‘‘मी मुंबईला येऊ नये म्हणून मला त्रास देणे सुरू केले आहे. .माझ्या सहकाऱ्यांवर चौकशी लावून त्यांना सुटीच्या दिवशीही बोलावले जात आहे. चौकशांना शरण येऊन, गद्दार होऊन मी मरणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही. मी मराठ्यांचा स्वाभिमान कायम ठेवणार आहे.प्रसंगी आंदोलनस्थळी मराठ्यांपुढे मरेन, पण सरकारपुढे गुडघे टेकणार नाही. घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही.’’.हिंदूंच्या सणादरम्यान मुंबईत येणार म्हणून मला गोळ्या घालून मारण्याचा सरकारचा कट शिजला आहे. पण, हे मूळ रक्त आहे, घाबरणार नाही. छाती पुढे करून मरणार. मी समाजाला मोठे करतोय, हे सरकारला मान्य नाही, असाही आरोप त्यांनी केला..‘मदत घेण्यात चुकीचे काय?’जरांगे म्हणाले,‘‘समाजातील श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात, समाज अडचणीत आल्यावर ते मदत करतात, त्यात चुकीचे काय? निवडणुकीत तुम्ही काँट्रॅक्टरकडून मदत घेत नाही का?’’.माझी भाषा शिवराळ नव्हे तर ती खेड्यातील आहे. पण, तुम्हाला वाईट वाटत असेल, माझी भाषा शिवराळ वाटत असेल तर शब्द, दिलेल्या शिव्या मागे घेतो; पण आमचे सगळे प्रश्न सोडवा.- मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते.ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही’‘‘न्यायदेवतेचा सन्मान करून मी मुंबईत उपोषणाला बसणार आहे. उपोषणाला परवानगीसाठी अर्ज केलेला आहे. परवानगी द्यायची की नाही हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरवतील. ते कायद्याला मानत असतील तर परवानगी देतील. मी कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही’’, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनात जाऊ नका, असे भाजपचे मंत्री आणि त्यांचे लोक मराठा बांधवांना सांगत आहेत, असा आरोपही जरांगे यांनी केला. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि छगन भुजबळ यांच्यावर त्यांनी सडकून टीका केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.