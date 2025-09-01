गावोगावी मराठा बांधव एकत्र, भगवे उपरणे फिरवत मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाला दर्शविला पाठिंबा; चौकाचौकांत जोरदार घोषणाबाजी

-संतोष निकमकन्नड : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation Protest) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे मुंबई येथील आझाद मैदानावर गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला कन्नड तालुक्यातील औराळा सर्कलमधील सर्व गावातील मराठा बांधवांनी औराळा फाट्यावरून सोमवारी (ता. १) ला सकाळी भगवी उपरणे, शाली फिरवून जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. .मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई येथील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जे मराठा बांधव मुंबईला येऊ शकत नाहीत, अशा सर्व मराठा बांधवांनी आप-आपल्या गावातील मुख्य चौकात, मुख्य ठिकाणी एकत्रित येऊन भगवे उपरणे फिरवून आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आव्हान सोमवारी सकाळी १० वाजता आझाद मैदानावरुन करण्यात आले होते..त्या आव्हानाला कन्नड तालुक्यातील औराळा, औराळी, विटा, खामगाव, कानडगाव, हिंगणे (कन्नड) सहानगाव, रोहिला, शेरोडी, गव्हाली, चिंचखेडा, बिपखेडा, धनगरवाडी, जवळी, कविटखेडा, हसनखेडा या गावातील मराठा बांधवांनी उर्त्स्फूतपणे प्रतिसाद देत शेकडो मराठा बांधवांनी औराळा फाट्यावर एकत्र येऊन "छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय, छत्रपती संभाजी महाराज महाराज कि जय, एक मराठा लाख मराठा, लढेंगे जितेंगे, हम सब जरांगे, राज्यकर्ते झाले बहिरे आमची मागणी सगेसोयरे, मनोजदादा तुम आगे बडो हम तुमारे साथ है. या गगनभेदी घोषणाबाजी देत भगवे उपरणे फडकवून आंदोलनाला पाठिंबा दिला..शिदोऱ्यांचा ओघ सुरुचमुंबईतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गेलेल्या लाखो मराठा बांधवासाठी शिंदोरीचा ओघ कन्नड तालुक्यातील विविध गावांतून सुरुच आहे. विटामधून ११ हजार बुंदीचे आणि चिवड्याचे पॅकेट, ५ क्विंटल बाजरीच्या भाकरी, ५ हजार पाण्याची बाॅटल, चिंचखेडा येथील ग्रामस्थांनी २० क्विंटल गव्हाच्या गोड पुऱ्या तयार केल्या. धामणी, सावरगाव, शेलगाव, रायपूर, बरकतपूर, दहिगावस कोपरवेल, नाचनवेल, लोहगाव या गावातील बांधवांनी भाकरी, चपात्या, ठेचा, लोणचे, पुरी, चिवडा हे सर्व साहित्य घेऊन या प्रत्येक गावातून १५ ते २० मराठा बांधव मुंबईकडे रवाना झाले आहेत..मराठा बांधवांनी गावाकडील बांधवांना केलं 'हे' आवाहनआजघडीला मुंबईत मराठा बांधवांसाठी महाराष्ट्रभरातून मोठ्या प्रमाणात अन्नपदार्थाचा ओघ सुरुच आहे. त्यामुळे भाकरी, चपात्या यासारखे अन्न पदार्थ काही तासांत खराब होतात. त्यामुळे ज्यांना अन्नपदार्थ पाठवायचे आहेत, त्यांनी भाकरी, चपात्या न घेऊन जाता जे अन्नपदार्थ किमान चार ते पाच दिवस खराब होणार नाही तसे अन्न पदार्थ घेऊन यावे. जेणेकरून ते अन्नपदार्थ चार पाच दिवसानंतर देखील खाण्यायोग्य राहिल, असे आवाहन मुंबईत आंदोलन स्थळी असलेल्या मराठा बांधवांनी गावाकडील आपल्या बांधवांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.