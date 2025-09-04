मराठवाडा

Hingoli : मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून मुंबईला आले, GR निघताच परतताना रेल्वेतून पडले; उपचारावेळी मृत्यू

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलक गोपीनाथ सोनाजी जाधव वय ४८ वर्ष यांचा मुंबईत उपचार दरम्यान मृत्यू झाला. मुंबई परत येताना सानपाडा येथे रेल्वेत पडून ते जखमी झाले होते.
Protester Injured in Train Fall Returning from Mumbai Dies During Treatment

Protester Injured in Train Fall Returning from Mumbai Dies During Treatment

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंजाब नवघरे

हिंगोली ता.४( बातमीदार ) वसमत तालुक्यातील बोराळा येथील मराठा आरक्षण आंदोलक गोपीनाथ सोनाजी जाधव वय ४८ वर्ष यांचा मुंबईत उपचार दरम्यान मृत्यू झाला. मुंबई परत येताना सानपाडा येथे रेल्वेत पडून ते जखमी झाले होते. गोपीनाथ जाधव हे अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये सक्रीय होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक आंदोलनात, मोर्चात त्यांनी सहभाग नोंदवला होता. गावातील तरुणांना एकत्र करत ते सातत्याने आरक्षण प्रश्नावरील आंदोलनात सहभागी होते.

Loading content, please wait...
Hingoli
Marathwada
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
maratha Agitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com