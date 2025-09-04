Hingoli : मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून मुंबईला आले, GR निघताच परतताना रेल्वेतून पडले; उपचारावेळी मृत्यू

पंजाब नवघरे हिंगोली ता.४( बातमीदार ) वसमत तालुक्यातील बोराळा येथील मराठा आरक्षण आंदोलक गोपीनाथ सोनाजी जाधव वय ४८ वर्ष यांचा मुंबईत उपचार दरम्यान मृत्यू झाला. मुंबई परत येताना सानपाडा येथे रेल्वेत पडून ते जखमी झाले होते. गोपीनाथ जाधव हे अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये सक्रीय होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक आंदोलनात, मोर्चात त्यांनी सहभाग नोंदवला होता. गावातील तरुणांना एकत्र करत ते सातत्याने आरक्षण प्रश्नावरील आंदोलनात सहभागी होते..मुंबई येथे मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी गोपीनाथ जाधव २७ ऑगस्टला गावातून निघाले होते. २८ ऑगस्टला मुंबईत पोहोचल्यावर त्यांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला.आझाद मैदानावर मुक्कामाची सोय नसल्याने ते सानपाडा येथे कांदा मार्केटमध्ये मुक्कामासाठी येत होते. वसमत तालुक्यातील अनेक मराठा बांधव वाशी, सानपाडा येथील मार्केटमध्ये मुक्कामी होते. त्यामुळे येथून ते दररोज लोकलने आझाद मैदानापर्यंत ये जा करत होते..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणार, अजित पवारांनी दिले संकेत.मराठा आरक्षण अध्यादेश निघाल्यानंतर उत्सवाचे वातावरण होते. या उत्साहामध्ये जाधव हे सीएसटी स्थानकावरून सानपाडा येथे येत असताना वाशी रेल्वे स्थानकावर त्यांचा पाय घसरून ते स्थानकावर पडले. यामध्ये त्यांच्या मेंदूला मार लागला होता. स्थानकावरील काही जणांनी त्यांच्या मोबाईलवरून त्यांच्या गावातील सहकार्यांना याची माहिती दिली. .गावातील सहकाऱ्यांनी त्यांना तत्काळ केईएम हॉस्पिटलला दाखल केले या ठिकाणी त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली परंतु उपचारादरम्यान बुधवारी रात्री त्यांचे निधन झाले त्यांचा मृतदेह गावी आणण्यात येत आहे. ते अल्पभूधारक शेतकरी होते..जाधव यांच्यावर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आमदार राजू नवघरे यांनी भेट देऊन डॉक्टरांशी चर्चा केली होती तसेच उपचारात कोणतीही अडचण येऊ नये याबाबत त्यांनी पुढाकार घेतला होता सातत्याने ते डॉक्टरांच्या संपर्कात होते दुर्दैवाने जाधव त्यांचे निधन झाले याची माहिती मिळताच आमदार नवघरे यांनी पार्थिव बोराळा येथे आणण्यासाठी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.