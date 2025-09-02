मराठवाडा

Manoj Jarange: आमचा वाघ चार दिवसांपासून उपाशी, मग आम्ही सण का साजरा करायचा? महिलांचा महालक्ष्मीला भावनिक निरोप

Growing role of women in Maratha agitation: मुंबईत उपाशी आंदोलन करणाऱ्या बांधवांसाठी उमरी गावच्या महिलांचा नवा संकल्प; महालक्ष्मीचा उत्सव रद्द करून आंदोलनाला पाठिंबा
Updated on

नांदेड, ता. १ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र होत असून, महिलाही यात आघाडीवर आहेत. अर्धापूर तालुक्यातील उमरी येथील मराठा समाजातील महिलांनी यंदा महालक्ष्मी सण साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी महिलांनी हा भूमिकात्मक निर्णय घेतल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

