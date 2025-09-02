Manoj Jarange: आमचा वाघ चार दिवसांपासून उपाशी, मग आम्ही सण का साजरा करायचा? महिलांचा महालक्ष्मीला भावनिक निरोप

नांदेड, ता. १ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र होत असून, महिलाही यात आघाडीवर आहेत. अर्धापूर तालुक्यातील उमरी येथील मराठा समाजातील महिलांनी यंदा महालक्ष्मी सण साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी महिलांनी हा भूमिकात्मक निर्णय घेतल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे..Manoj Jarange : परवानगी नाही... मुंबई खाली करा, नाहीतर आम्ही रस्त्यावर येऊन खात्री करु... मुंबई हायकोर्टाचं परखड मत.महालक्ष्मी हा मराठा समाजासह सर्व समाजातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. दरवर्षी मोठ्या उत्साहात पूजा, नैवेद्य व व्रताचे पालन करून हा सण पार पडतो. मात्र, आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने महिलांमध्ये नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे यावेळी सणावर बहिष्कार टाकून आंदोलनाला बळ देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. .Manoj Jarange: मुंबईत खळबळ! मध्यप्रदेशातील तरुण मराठा आंदोलनात घुसला अन्..., मराठ्यांनी रंगेहात पकडलं, व्हिडिओ पाहा.‘आम्ही घरच्या देवीची पूजा थांबवली असली, तरी समाजासाठी ही लढाई लढत आहोत. आमचे व्रत म्हणजे समाजाचे भविष्य सुरक्षित करणे आहे,’ अशा भावना महिलांनी व्यक्त केल्या. यावेळी अनेक महिलांनी गावांत एकत्र येऊन सामूहिकपणे हा निर्णय जाहीर केला. जिल्ह्यातील विविध भागांतून महिला आंदोलनात सहभागी होत असून, उमरी गावातील महिलांच्या निर्णयामुळे मराठा आंदोलनाला भावनिक व सामाजिक पातळीवर आणखी ऊर्जा मिळाल्याचे दिसून येते. या आंदोलनात महिलांचा सहभाग वाढत चालल्याने पुढील काही दिवसांत संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..आमच्या लेकरा-बाळांची मुंबईत होतेय गैरसोयराज्यभरात गौराई अर्थात महालक्ष्मींचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना दुसरीकडे अर्धापूर तालुक्यातील उमरी येथील महिलांनी महालक्ष्मीचा सण साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आंदोलनक मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उमरी या गावातून अनेक मराठा बांधव आंदोलनासाठी मुंबई येथे गेले आहेत. आमचा वाघ मुंबई येथे चार दिवसांपासून उपाशी आहे, आमच्या लेकरा-बाळांची मुंबई येथे गैरसोय होत आहे. त्यामुळे आम्ही महालक्ष्मीचा सण साजरा न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे येथील महिलांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.