छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातही किमान तापमानात घट झाली असून थंडी वाढत आहे. रात्री दहापासून पहाटेपर्यंत कडाका जाणवत आहे. शुक्रवारी (ता. २०) उदगीर (जि. लातूर) येथे १०.७ अंश, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १२.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाल्याचे भारतीय हवामान विभागातर्फे (आयएमडी) सांगण्यात आले. .छत्रपती संभाजीनगर १२.४, धाराशिव १३.०, धाराशिव १३, नांदेड १४.८, परभणीमध्ये १६.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मागील आठवडाभरापासून ताप-मानाचा पारा १५ ते १६ अंशांवर होता. आज त्यात घट होऊन पारा १२.४ अंशांवर आला. यंदाच्या हंगामातील दिवसातील हे सर्वांत कमी तापमान होते. .पुढील २४ तासांत महाराष्ट्रातील काही भागांत किमान तापमानात आणखी दोन ते तीन अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला नसल्याचेही ‘आयएमडी’ने स्पष्ट केले. निफाडचा पारा ६.५ अंशांवर नाशिक ः आग्नेय अरबी समुद्र आणि लगतच्या लक्षद्वीप भागात विस्तारलेली चक्रिय स्थिती कमकुवत झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रात थंडीची लाट आली आहे. एका दिवसात तापमानात तब्बल पाच अंशांपर्यंतची घसरण होऊन आज निफाडचे किमान तापमान ६.५ अंश, नाशिकचे १० अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.