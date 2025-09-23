Marathwada Rain Update : मराठवाड्याला अतिवृष्टीने रडवलं, शेतीचं प्रचंड नुकसान; सोलापूर-बीडमध्ये शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी

गेल्या दोन दिवसांपासून मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे हजारो हेक्टर पिकं पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं आहे. तसेच येथील जनजीवनही पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. अनेकांचे संसार पाण्यात वाहून गेले आहेत. सोमवारी रात्री झालेल्या पावसानंतर बीड, सोलापूर आणि धारशिवमध्ये शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. .अनेक गावांचा संपर्क तुटलादोन दिवसांपासून बरसत असलेल्या या पावसामुळे नद्या आणि नाले तुडुंब भरले आहेत. या नद्या-नाल्यांना पूर आल्यामुळे गावांना पाण्याने वेढा घातला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. बीड, सोलापूर आणि धाराशिवमध्ये परिस्थिती सर्वात वाईट झाली आहे. सरकारकडून मदतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्हा पातळीवर प्रशासन देखील खबरदारी घेते आहे..Solapur Rain Update:'साेलापूर जिल्ह्यात निसर्गाने घातला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा घट'; पावसामुळे पिकांची दैना, कर्जफेडीच्या चिंतेने उडाली झोप.जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पूरपरिस्थितीची पाहणीसोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत पूरपरिस्थिची पाहणी केली आहे. या पूरस्थितीमुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आजही बीड, सोलापूर, धाराशिव आणि जालन्यात अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे..Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा कहर; बावीस गावांचा तुटला संपर्क, पुरात २२८ नागरिक अडकले, चार जणांचा मृत्यू , ७२ जनावरे दगावली .शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीरखबरदारीचा उपाय म्हणून सोलापूरमधील उत्तर सोलापूर, माढा, करमाळा, मोहोळ, बार्शी आणि दक्षिण सोलापूर या तालुक्यात शाळांना, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच बीडमधील सर्व अंगणवाडी, सरकारी व खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. धारशिवमध्येही शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. नागरिकांना मदत करण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी मदत करत असल्याचं जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.