Marathwada: ५० रुपये पगार मिळवणाऱ्या मुख्याध्यापकाने जगातल्या सर्वात श्रीमंत माणसाला कसे झुकवले? मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा हीरो!

एकेकाळी हैदराबादचा निजाम, मीर उस्मान अली खान जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मानला जायचा. असं म्हणतात की तो हजार कोटींचा हिरा पेपरवेट म्हणून वापरायचा. त्याला ब्रिटिशांचा पाठिंबा होता, त्याच्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि मोठा सैन्यफाटा होता. पण त्याच्याविरुद्ध उभे राहिले ते एक साधे मुख्याध्यापक—स्वामी रामानंद तीर्थ. त्यांचा पगार फक्त ५० रुपये होता, त्यांच्याकडे कोणतीही संपत्ती नव्हती, पण त्यांच्या मनात फक्त देशासाठी प्रेम आणि त्याग होता. याच त्यागाच्या जोरावर त्यांनी मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. .बालपणातील ठिणगीव्यंकटेश भगवान खेडगीकर हे त्यांचे मूळ नाव. लहानपणापासूनच त्यांना सत्य, न्याय आणि शिक्षणाची ओढ होती. शाळेत हुशार असले तरी ते हट्टी होते. एकदा इंग्रजांच्या विरोधात गांधी टोपी घालून उभे राहिल्यावर त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले आणि छड्याही खाव्या लागल्या, तरी त्यांनी टोपी काढली नाही. त्यानंतर त्यांनी एका राष्ट्रीय विद्यालयातून मॅट्रिकची परीक्षा दिली आणि चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले. १९२४ मध्ये पुण्याच्या टिळक राष्ट्रीय विद्यापीठातून त्यांनी बी.ए.ची पदवी घेतली..हिप्परगा येथील शाळा२९ जून १९२९ रोजी त्यांनी हिप्परगा येथे एक शाळा सुरू केली, पण ती केवळ शाळा नव्हती, ती होती देशभक्तांची प्रयोगशाळा. शिकवताना ते इंग्रजी व्याकरण शिकवत, पण त्याच वेळी मुलांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत पेटवत. त्यांचा ५० रुपयांचा पगार ते विद्यार्थ्यांच्या फीवर खर्च करत आणि स्वतः ५ घरी भिक्षा मागून जगत. विद्यार्थ्यांना शाळेची स्वच्छता, भांडी घासणे यात त्यांना कोणतीही लाज वाटत नव्हती. गुरुकुलासारखे वातावरण होते, पण आतून जुलूमशाहीविरुद्ध बंडाची तयारी सुरू होती..संन्यासी ते योद्धा१९३२ मध्ये त्यांनी संन्यास घेतला आणि त्यांचे नाव 'स्वामी रामानंद तीर्थ' झाले. भगवे वस्त्र, पायात चप्पल, आणि अंगावर एक कांबळी एवढीच त्यांची वैयक्तिक संपत्ती होती. गांधीजींच्या साधेपणाचे संस्कार घेऊन ते जगातील सर्वात श्रीमंत माणसाला नमवण्याच्या युद्धात उतरले. धर्माच्या नावावर जुलूमशाही करणाऱ्या निजामाविरुद्ध त्यांनी लोकांना एकत्र आणले. फक्त मराठवाडाच नाही, तर संपूर्ण हैदराबाद संस्थानातील असंतुष्टांचे नेतृत्व आपोआप त्यांच्याकडे आले.१९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी 'भारत छोडो' आंदोलनाचा नारा दिल्यावर त्याचे पडसाद हैदराबाद संस्थानातही उमटले. हैदराबादमध्ये हिंदूंचे जीवन असुरक्षित बनले होते. अशा परिस्थितीत सत्याग्रह आणि सनदशीर मार्गांचा उपयोग होणार नाही हे त्यांनी जाणले. गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे आणि शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी 'हैदराबाद स्टेट काँग्रेस'ची स्थापना केली. निजामाने त्यांना तुरुंगात डांबले आणि १११ दिवस अंधारकोठडीत त्रास दिला, पण स्वामीजींचा आवाज तो थांबवू शकला नाही..निजामाचा पराभव आणि पोलिस ॲक्शन१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण हैदराबाद अजूनही निजामाच्या राजवटीखाली होता. निजामाने 'मी स्वतंत्र राहीन' अशी घोषणा केली. त्याच वेळी मराठवाड्यात रझाकारांनी मोठा धुमाकूळ घातला होता. गावोगावी अत्याचार, खून आणि लूटमार सुरू होती. या अंधारमय वातावरणात स्वामीजींनी 'मराठवाडा मुक्त होईल!' अशी मशाल पेटवली.स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली क्रांतिकारकांनी बँका लुटल्या, सरकारी कागदपत्रे जाळली आणि गनिमी काव्याचा वापर केला. हा लढा केवळ बंदुकींचा नव्हता, तो सामान्य माणसाच्या धैर्याचा होता. प्रत्येक शेतकरी, विद्यार्थी, आणि कामगार निजामाविरुद्ध उठून उभा राहिला. हे सगळे करत असताना स्वामीजी स्वतः तुरुंगात होते. तेथूनच ते कार्यकर्त्यांना संदेश पाठवत होते. त्यांच्या आदेशानुसार रझाकारांना मराठवाड्यात जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले, ज्यामुळे संपूर्ण हैदराबाद संस्थानात निजामाच्या सत्तेला जोरदार हादरा बसला..स्वप्नपूर्ती१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली 'पोलिस ॲक्शन' सुरू झाली. निजामाची सत्ता कोसळली आणि मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर स्वामीजी म्हणाले, "हे स्वातंत्र्य माझे नाही, हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे, प्रत्येक विधवेचे, प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आहे."स्वातंत्र्यानंतरही त्यांचा संघर्ष थांबला नाही. त्यांनी नांदेडमध्ये शाळा-कॉलेज उभारली आणि संसदेत जाऊन मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील व्हावा यासाठी लढा दिला. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, ज्यात त्यांचा मोठा वाटा होता..खरी संपत्तीनिजामाकडे सोने, हिरे आणि मोती होते, पण स्वामी रामानंद तीर्थांकडे जनतेचे प्रेम आणि विश्वास होता. ५० रुपयांचा पगार घेणारा हा संन्यासी लोकांच्या मनावर कोट्यवधींचे राज्य करून गेला. आज नांदेड विद्यापीठाला त्यांचे नाव दिले आहे, पण त्यांची खरी आठवण मराठवाड्यातील मातीत रूजलेल्या स्वातंत्र्याच्या श्वासात जपली गेली आहे.