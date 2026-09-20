मराठवाडा

Marathwada Rain Forecast : मराठवाड्यात आजपासून वादळासह पावसाची शक्यता, तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ

Marathwada Likely to Receive Rain From September 20 : मराठवाड्यात २० ते २२ सप्टेंबरदरम्यान तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. पुढील ४८ तासांत तापमानात १ ते २ अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Marathwada Rain Forecast

Marathwada Rain Forecast

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी : मराठवाड्यात आजपासून (ता.२०) पुढील तीन दिवस तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांच्या कडकडासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान केंद्राने वर्तवला आहे.

संपूर्ण मराठवाड्यात पावसाने मोठा ताण दिला आहे. बहुतांश ठिकाणी महिना, सव्वा महिन्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी कमी अधिक स्वरूपाचा पाऊस झाल्याने राहिलेल्या पिकांना जिवदान मिळाले. असे असले तरी छोटी-मोठी धरणे अद्यापही तहानलेली आहेत. आता परतीचा पाऊस सुरू झाला असून, कृषी विद्यापीठाने प्रादेशिक हवामान केंद्रातून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार, आपला अंदाज वर्तवला आहे.

Marathwada Rain Forecast
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त्यानुसार, आज, रविवारी (ता. २०) परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. सोमवारी (ता. २१) छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली जिल्ह्यात, मंगळवारी (ता. २२) नांदेड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांसह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ

मराठवाड्यात पुढील ४८ तासांत तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ होऊ शकते. नंतर पुन्हा दोन ते चार अंशांनी घट होऊ शकते. त्यानंतर मात्र तापमानात दोन ते तीन अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विस्तारीत अंदाजानुसार, २० ते २४ सप्टेंबर व २५ सप्टेंबर ते एक ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

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