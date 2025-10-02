Ambad News : अंबड शहरात विजय दशमी निमीत्त शेकडो क्विंटल झेंडूच्या फुलांची आवक; पन्नास ते साठ रूपये किलो प्रमाणे विक्री

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरात विजया दशमी निमीत्त गुरूवारी (ता.2) सकाळ पासूनच शेकडो क्विंटल झेंडूच्या फुलांची आवक झाली होती. लाल, पिवळ्या झेंडूची विक्री करताना विक्रेत्याने पाचोड नाका, बसस्थाकन, डॉ. आंबेडकर पुतळा, आठवडी बाजार, महावीर चौक, मोंढा,पंचायत समिती, गोलचक्री, महाराष्ट्रद्वार, भाजी मंडई, घनसावंगी फाटा, पारनेर पेट्रोल पंपसह आदी ठिकाणी झेंडूची विक्री करणारे शेतकरी,व्यापारी यांनी विक्रीची दुकाने थाटली होती. .विजया दशमी सा साडे तीन मुहुर्तापैकी एक आहे. विजया दशमी सणाला सोनं, चांदी यासह वाहन, मशनरीसह आदी च्या खरेदीला विशेष महत्त्व आहे. देवदेवतांच्या फोटोला झेंडूच्या फुलांची गरज भासते यामुळे वाहन, मशनरी यांची पूजा करण्यासाठी झेंडूच्या फुलांला बाजारात नागरिकांकडून मोठी मागणी असते.अंबड शहरात 50 ते ऐंशी रूपये किलोचा झेंडूच्या फुलाला मिळाला भाव: अंबड शहरात विजया दशमी निमीत्त गुरूवारी शेतकऱ्यानी शेकडो क्विंटल झेंडूची फुले अंबडच्या बाजारात विक्रीसाठी आणली होती. झेंडूच्या फुलाला 50 ते ऐंशी रूपये किलोचा भाव मिळाला आहे.श्रावण महिन्यात लागवड केलेली झेंडूची फुले दसरा,दिवाळी सणात विक्रीला:.पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.पारंपारिक पिकांना फाटा देत श्रावण महिन्यात पारनेर शेतशिवारातील पाच एकर मध्ये झेंडूची लागवड केली होती. दसरा, दिवाळी सणासाठी झेंडू विक्रीसाठी निघाला आहे. सततच्या झालेल्या अतिवृष्टीमधून वाचलेली झेंडूची फुले दसरा सणानिमित्त विक्रीसाठी अंबडच्या बाजारात विक्रीसाठी आणली होती.किलोला 50 ते ऐंशी रूपये किलोचा भाव मिळावा. झेंडू लागवड केल्यानंतर हाताला चार पैसे मिळाल्याने समाधान व आनंद वाटत आहे.करण खरे झेंडू उत्पादक शेतकरी व विक्रेते पारनेर झेंडू लागवडीतून जागविली उत्पन्नाची आशा.सततचा दुष्काळ,नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई यामुळे शेतकऱ्याच्या हातून सर्व काही गेले आहे. यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाला. इतर पिकांना थारा न देता कमी कालावधी व कमी पाण्यात जास्त उत्पादन मिळवुन देणाऱ्या झेंडूच्या फुलांची लागवड केली.सना सुदीचे दिवस असल्याने झेंडूच्या फुलाला मोठी मागणी आहे. यामुळे झेंडूची लागवड करून उत्पन्नाची आशा जागविली. झेंडूच्या फुलाला दसरा सणानिमित्त बऱ्यापैकी भाव मिळाल्याने उत्पन्न मिळाल्याचे समाधान आहे.प्रताप बनकर झेंडू उत्पादक युवा शेतकरी पारनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.