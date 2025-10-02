मराठवाडा

Ambad News : अंबड शहरात विजय दशमी निमीत्त शेकडो क्विंटल झेंडूच्या फुलांची आवक; पन्नास ते साठ रूपये किलो प्रमाणे विक्री

Marigold Market : विजया दशमी निमित्त अंबडमध्ये शेकडो क्विंटल झेंडूच्या फुलांची जोरदार विक्री; फुलांना ५० ते ८० रुपये किलो भाव!
Ambad Marigold Market

Ambad Marigold Market

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरात विजया दशमी निमीत्त गुरूवारी (ता.2) सकाळ पासूनच शेकडो क्विंटल झेंडूच्या फुलांची आवक झाली होती. लाल, पिवळ्या झेंडूची विक्री करताना विक्रेत्याने पाचोड नाका, बसस्थाकन, डॉ. आंबेडकर पुतळा, आठवडी बाजार, महावीर चौक, मोंढा,पंचायत समिती, गोलचक्री, महाराष्ट्रद्वार, भाजी मंडई, घनसावंगी फाटा, पारनेर पेट्रोल पंपसह आदी ठिकाणी झेंडूची विक्री करणारे शेतकरी,व्यापारी यांनी विक्रीची दुकाने थाटली होती.

Loading content, please wait...
Ambad
festival
Market Yard
flower

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com