Parbhani Crime: प्रेमाचा शेवट रक्तरंजित… विवाहितेचा खून, करंजी घाटात फेकला मृतदेह; दोन आठवड्यांनी सत्य बाहेर

Parbhani Crime News: पळून गेलेल्या विवाहितेचा प्रियकराने लोखंडी रॉडने खून करून मृतदेह घाटात फेकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पंधरा दिवसांनी पाथरी पोलिसांनी खुनाचा उलगडा केला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथरी (जि. परभणी) : पती, दोन अपत्यांना सोडून प्रियकरासोबत लग्न करण्याच्या उद्देशाने घरातून निघून गेलेल्या महिलेच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून घाटात फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना दोन आठवड्यानंतर बुधवारी (ता.१७) उघडकीस आली. खून करणारा प्रियकर फरारी असून पाथरी पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

