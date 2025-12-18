Parbhani Crime: प्रेमाचा शेवट रक्तरंजित… विवाहितेचा खून, करंजी घाटात फेकला मृतदेह; दोन आठवड्यांनी सत्य बाहेर

पाथरी (जि. परभणी) : पती, दोन अपत्यांना सोडून प्रियकरासोबत लग्न करण्याच्या उद्देशाने घरातून निघून गेलेल्या महिलेच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून घाटात फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना दोन आठवड्यानंतर बुधवारी (ता.१७) उघडकीस आली. खून करणारा प्रियकर फरारी असून पाथरी पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील २८ वर्षीय महिला २६ नोव्हेंबरला घरातून निघून गेली होती. घरच्यांनी दोन दिवस शोध घेतला. दरम्यान, त्यांच्या शेतात काम करणारा जिजा वाघमारे (रा. फुलवाडी, आष्टी, जि. जालना) याने फोन केला व तिला एक डिसेंबरला घरी आणून सोडतो, असे सांगितले..मुदत टळूनही ती घरी न आल्याने घरच्यांनी पाथरी पोलिस ठाणे गाठून ती हरवल्याची तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक नरके यांनी तिच्या मोबाइलवरील कॉलची तपासणी केली. तिचे जिजा वाघमारेशी बोलणे झाल्याचा, जिजा वाघमारेच्या मोबाइलवरून हाजू पठाण (रा. वरखेड) याच्याशी बोलणे झाल्याचा संदर्भ मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१६) रात्री उशिरा हाजू पठाण याला बीड येथून ताब्यात घेतले. जिजा वाघमारेसोबत लग्न करण्यासाठी महिलेने घर सोडले..त्यांना आळंदी येथे लग्न करायचे होते. मला साक्षीदार म्हणून त्यांनी सोबत घेतले होते, असे पठाणने चौकशीत सांगितले. २८ नोव्हेंबरला आळंदीला जात असताना रात्री अकराला दोघांत वाद झाला. त्यात वाघमारेने वाटेतच डोक्यात लोखंडी रॉड मारून तिचा खून केला. पुढे पाथर्डी हद्दीत करंजी घाटात मृतदेह फेकल्याचेही पठाणने पोलिसांना सांगितले. पठाणच्या जबाबानंतर पोलिस उपनिरीक्षक नरके बुधवारी (ता.१७) पथकासह घटनास्थळी दखल झाले. तपासात करंजी घाटात महिलेचा मृतदेह आढळला. तो पूर्णतः कुजलेल्या स्थितीत होता..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....संशयिताचा शोध सुरूया प्रकरणात उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. संशयित जिजा वाघमारे फरारी असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.