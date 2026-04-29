Massajog Election: मस्साजोगचे विजयी उमेदवार देशमुख कुटुंबियांच्या भेटीला! आई भावुक; म्हणाल्या, गुलाल उधळला...

Santosh Deshmukh Case: स्व. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर रिक्त झालेल्या सरपंचपदासाठी मंगळवार, दि. २८ एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. तर बुधवारी या निवडणुकीचे निकाल हाती आहे. स्व. संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख ह्या सरपंचपदासाठी उभ्या होत्या. तर त्यांच्याविरोधात स्वरुपानंद देशमुख हे उभे होते. या लढतीमध्ये स्वरुपानंद देशमुख हे आश्चर्यकारकरित्या विजयी झाले आहेत. केवळ ९२ मतांनी त्यांचा विजय झाला. .निवडणुकीत विजय प्राप्त झाल्यानंतर स्वरुपानंद देशमुख यांच्या समर्थकांनी गुलाल उधळत, ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोष साजरा केला. हा प्रकार बघितल्यानंतर देशमुख कुटुंबिय नाराज झाल्याचं कळतंय. ही नाराजी खुद्द संतोष देशमुख यांच्या मतोश्रींनी बोलून दाखवली..सरपंचपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर स्वरुपानंद देशमुख हे स्व. संतोष देशमुख यांना अभिवादन करण्यासाठी देशमुख कुटुंबियांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी संतोष देशमुख यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी तिथे उपस्थित असलेले धनंजय देशमुख यांनी स्वरुपानंद देशमुख यांना चांगलं काम करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यावर स्वरुपानंद देशमुख म्हणाले, आम्हीही संतोष देशमुख यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करणार आहोत..स्वरुपानंद देशमुख यांनी स्व. संतोष देशमुख यांच्या मोतोश्रींची भेट घेतली. घरात जाताना त्यांनी 'आत्या कुठेयत?' असं म्हणत त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी पुढे गेले. त्यावर संतोष देशमुख यांच्या मातोश्रींनी उघडपणे नाराजी बोलून दाखवली.त्या म्हणाल्या, ''गुलाल उधळला..?'' स्वरुपानंद देशमुख म्हणाले, ''इलाज नाही त्या गोष्टीला..'', संतोष देशमुख यांच्या आई पुढे म्हणाल्या, ''काय इलाज नाही... बहीण होती ना'' स्वरुपानंद म्हणाले, ''होती.. शेवटपर्यंत मी कुठेच कमी पडणार नाही हा शब्द देतो.''.त्यानंतर स्वरुपानंद देशमुख घराबाहेर पडले. त्यांच्यासोबत त्यांचे समर्थकही होते. स्व. संतोष देशमुख यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्याचा पराभव झाला आहे. याबाबत धनंजय देशमुख यांची प्रतिक्रिया अद्याप प्राप्त झालेली नाही.