Rui Murder Case: सुखापुरी परिसरात जनआक्रोश उसळला; महिलांचा टाहो, कँडल मार्चमधून राजेशला न्याय व मोक्का कारवाईची मागणी

"राजेशच्या रक्ताला न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही," असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. या अभूतपूर्व जनआक्रोशामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला असून आता पोलीस प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.