मराठवाडा
Sambhajinagar News: शहीद सैनिकांच्या मुलांसाठी आनंदाची बातमी: MGM विद्यापीठात 100% मोफत शिक्षणासाठी भारतीय सैन्यदलासोबत करार
Free Higher Education for Martyrs’ Children: शहीद सैनिकांच्या मुलांना MGM विद्यापीठात मोफत शिक्षण देण्यासाठी भारतीय सैन्यदलासोबत महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. या MGM विद्यापीठ करारामुळे शहीद सैनिकांची मुले आणि दिव्यांग सैनिकांच्या कुटुंबियांना 100% शिष्यवृत्ती देऊन पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
सिडको: देशासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या सैनिकांच्या मुलांना एमजीएम विद्यापीठात मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे.
विद्यापीठ आणि भारतीय सैन्यदलात कौशल्य विकास, प्रशिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने सामंजस्य करार करण्यात आला.