Hingoli Earthquake: जमीन अन् माणसेही हादरली! मध्यरात्री भूकंपाच्या धक्क्यांनी कळमनुरीकर भयभीत; खुल्या जागेत आश्रय घेत रात्र काढली जागून..

संजय शकुंतला गणपतराव कापसेकळमनुरी : शहरासह परिसरात गुरुवारी (ता. नऊ) पहाटेच्या सुमारास भूकंपाचे सलग धक्के जाणवल्याने नागरिक भयभीत झाले. दोन तासांच्या कालावधीत अनेकवेळा धक्के जाणवल्याने नागरिकांनी घराबाहेर धाव घेत खुल्या जागेत आश्रय घेतला. भीतीपोटी अनेकांनी संपूर्ण रात्र जागून काढली. या धक्क्यांनी काही ठिकाणी बांधकामास तडे गेले. सर्व नागरिक पहाटे झोपेत असताना गुरुवारी (ता. नऊ) पहाटे १.३७ ला भूकंपाचा पहिला मोठा धक्का जाणवला. या धक्याची तीव्रता गाढ झोपेत असलेल्या नागरिकांनाही जाणवली. त्यानंतर काही वेळाच्या अंतराने भूकंपाचे सलग दोन धक्के जाणवल्याने अनेक नागरिकांनी भीतीपोटी कुटुंबासह घराबाहेर मोकळ्या जागेत धाव घेतली. परिसरातील अनेक गावांतही भूकंपाच्या या धक्क्यामुळे भयभीत झालेले नागरिक घराबाहेर पडले. त्यानंतर रात्री ३.३० च्या सुमारास पुन्हा नागरिकांनी भूकंपाचा धक्का अनुभवला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अनेक गावांत घराच्या भिंतींना तडेभूकंपाचे धक्के एवढे तीव्र होते की काही भागांत, परिसरातील काही गावांत घरांच्या भिंतींना तडे गेले. काही घरांमधील भिंतींना किरकोळ भेगा पडल्याची माहिती समोर आली. मध्यरात्री जमिनीला कंप जाणवताच परिसरातील सोडेगाव, मसोड, साळवासह ग्रामीण भागातील अनेक गावांत नागरिक झोपेतून जागे झाले. घरातील पंखे, खिडक्या, दरवाजे, घरगुती वस्तू हलत असल्याने नागरिकांनी घाबरून घराबाहेर धाव घेतली. काही ठिकाणी नागरिकांनी रस्त्यावर आणि मोकळ्या मैदानात थांबून परिस्थिती सामान्य होण्याची वाट पाहत रात्र जागून काढली..सोशल मीडियावर विविध चर्चाभूकंपाचे धक्के वारंवार जाणवल्याने सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या. अनेकांनी एकमेकांना दूरध्वनी करून सुरक्षिततेची खात्री करून घेतली या घटनेनंतर नागरिकांत भीतीचे वातावरण असून प्रशासनाकडून नागरिकांनी सतर्क राहून अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..२६ सेकंद जाणवली तीव्रताकळमनुरी शहर व परिसरात पहाटे १.३७ ला जाणवलेल्या भूकंपाच्या धक्क्याचा थरार नागरिकांनी तब्बल २६ सेकंद अनुभवला. भूगर्भातून स्पष्टपणे जाणवलेल्या या कंपनांमुळे नागरिक झोपेतून खडबडून जागे होत थेट घराबाहेर धावत आले. रात्रीच्या शांत वातावरणात अचानक झालेल्या या हादऱ्यांनी परिसरातील नागरिक कमालीचे भयभीत झाले..जमीन अन् माणसेही हादरलीजमिनीखालून घरांना कंपण जाणवत असल्याने काळजाचा ठोका चुकवणारा अनुभव सर्वांना आला. काही ठिकाणी दरवाजे, खिडक्या, पंखे, घरातील वस्तूंमध्ये स्पष्टपणे कंपणे जाणवली. सुरवातीला काय होतंय हे झोपेतून दचकून उठलेल्या नागरिकांना लक्षात आले नाही; मात्र त्यानंतर पुढील काही सेकंद भूकंपाचे हादरे अनुभवलेल्या नागरिकांनी तातडीने कुटुंबीयांसह घराबाहेर पडणे पसंत केले. त्यानंतर नागरिकांनी पुढील दोन तासांत भूकंपाचे अनेक धक्के अनुभवले..भूकंपाचे धक्के पाहता तातडीने मोकळ्या जागेत येऊन नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी समाज मंदिरावरील ध्वनिक्षेपकावरून गावकऱ्यांना घटनेची कल्पना देत सजग केले. \\-उत्तम कुरडे, मसोडकाही अंतराने भूकंपाचे सलग धक्के जाणवल्यानंतर झोपेत असलेल्या नागरिकांना विविध माध्यमातून संपर्क करत त्यांना या प्रकाराची माहिती देण्यासाठी गावातील युवकांसमवेत प्रयत्न केले. -फकीरराव जांबुतकर, मसोड.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.मध्यरात्री जाणवलेल्या धक्क्यानंतर पोलिस प्रशासनाचे वाहनही गावात आले होते. त्यांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना सतर्क करण्याचे प्रयत्नकेले. -सुधाकर मोगले, मसोडभूकंपाच्या धक्क्यांमुळे भयभीत होऊन घराबाहेर पडत आजूबाजूच्या नागरिकांना याची कल्पना देत रात्र जागून काढली. दोन तासांत अनेकवेळा भूकंपाच्या धक्क्याचा अनुभव घेतला.-संतोष सारडा, कळमनुरीभूकंपामुळे कुटुंबीयांसह घराबाहेर येत अनेकांना मोबाइलवरून सूचना दिल्या. कुटुंबीयांच्या सुरक्षतेसाठी घराबाहेर पडण्यासाठी संपर्क केला.-सतीश खर्जुले, कळमनुरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.