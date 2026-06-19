मराठवाडा

Ambajogai Crime: अंबाजोगाईत धक्कादायक घटना! अभ्यासिकेतून परतणाऱ्या १२ वीच्या विद्यार्थ्यावर मध्यरात्री जीवघेणा हल्ला; जखमी अवस्थेत आईला शेवटचा फोन

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Returning Home After Studies, Student Attacked With Wooden Stick in Ambajogai

Returning Home After Studies, Student Attacked With Wooden Stick in Ambajogai

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अंबाजोगाई: शहरातील आनंदनगर भागातील खासगी क्लासेसच्या परिसरात बुधवारी (ता.१७) रात्री १२ च्या दरम्यान अभ्यासिका संपवून घरी परतणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर दुचाकीवरून आलेल्या तीन जणांनी भर रस्त्यावर लाकडी दांडक्याने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये विद्यार्थ्यी गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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