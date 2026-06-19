Ambajogai Crime: अंबाजोगाईत धक्कादायक घटना! अभ्यासिकेतून परतणाऱ्या १२ वीच्या विद्यार्थ्यावर मध्यरात्री जीवघेणा हल्ला; जखमी अवस्थेत आईला शेवटचा फोन

अंबाजोगाई: शहरातील आनंदनगर भागातील खासगी क्लासेसच्या परिसरात बुधवारी (ता.१७) रात्री १२ च्या दरम्यान अभ्यासिका संपवून घरी परतणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर दुचाकीवरून आलेल्या तीन जणांनी भर रस्त्यावर लाकडी दांडक्याने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये विद्यार्थ्यी गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आशिष विनोद माने (रा. रेपेवाडी, त्यात. धारूर) असे जखमी झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या आशिषला उपचारासाठी लातूरच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या घटनेमुळे ट्युशन एरियातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेचा शहर पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे..आशिष माने हा १२ वी विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी आहे. तो अंबाजोगाईत भाड्याने खचली करून राहतो. बुधवारी रात्री १२ वाजेच्या सुमारास तो परिसरातील एका अभ्यासिकेतून अभ्यास करून रूमवर पायी जात असताना हा प्रकार घडला. यावेळी दुचाकीवर आलेल्या साहिल मांदळे, जीतू मांदळे आणि एका अल्पवयीन आरोपीने त्याला विनाकारण शिवीगाळ करत अडवले. गाडीवरून उतरलेल्या एका आरोपीने जीवे मारण्याच्या उद्देशाने आशिषच्या डोक्यात लाकडी दांडक्याने जोरात प्रहार केला. .या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे आशिष रस्त्यावर कोसळला. घटना घडल्यानंतर हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाले. यावेळी जखमी झालेल्या आशिषने मदतीसाठी धावून आलेल्या व्यक्तीला फोनचा पासवर्ड दिला आणि बेशुद्ध झाला. त्या व्यक्तीने आशिषच्या आईला कॉल करून त्याला रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेचा शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनेचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक वशिष्ठ कागणे करत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस निरिक्षक शरद जोगदंड यांनी रात्रीतून पथक पाठवून शोध घेत तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. शुक्रवारी था आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.