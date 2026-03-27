Beed Crime: पंधरा १५ वर्षांच्या मुलाकडून चिमुरडीवर अत्याचार; बीड जिल्ह्यात उडाली खळबळ, मृत्यूचा बनाव अन् काय घडलं!

अंबाजोगाई: येथील ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमधील एका गावात अवघ्या दोन वर्षे पाच महिने वयाच्या चिमुरडीवर तिच्याच १५ वर्षीय नातेवाईकाने लैंगिक अत्याचार केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. पीडित चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन अहवालातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिशय धक्कादायक बाब म्हणजे मोबाईलवर अश्लील व्हिडिओ पाहून आरोपीने हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. डोंगर पिंपळा (ता.अंबाजोगाई) येथील ही चिमुकली (ता.१७) घरासमोरील पाण्याच्या हौदात पडून मयत झाली होती. या घटनेची अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली होती. मात्र, अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी शवविच्छेदन करताना मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे निदर्शनास आले. याचे गांभीर्य ओळखून पोलीस निरीक्षक मुरलीधर खोकले यांच्या पथकाने गोपनीयता बाळगत तपास केला.या तपासादरम्यान पीडितेच्या मृत्यूनंतर संशयित आरोपी असलेला तिच्या आत्याचा मुलगा (वय १५ वर्षे ५ महिने) हा तीन दिवस जेवला नव्हता आणि सतत रडत होता, अशी माहिती पोलिसांना गुप्त बातमीदारांकडून मिळाली. या संशयावरून पोलिसांनी त्यास विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पीडितेच्या मृत्यूपूर्वी आठ दिवस अगोदर आरोपीने तिला चॉकलेटचे आमिष दाखवून आपल्या दुचाकीवर बसवून नेले आणि घरात कोणी नसताना मोबाईलवरील अश्लील चित्रफीत पाहून तिच्यावर अत्याचार केले. त्यापूर्वी देखील त्याने तिच्यावर एक वेळेस अत्याचार केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (पोक्सो) अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक मुरलीधर खोकले यांनी स्वतः सरकारतर्फे तक्रारदार होऊन एका गुंतागुंतीच्या गुन्ह्याचा छडा लावला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पिंक पथकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष जाधवर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.