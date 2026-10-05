Leopard : दुष्काळात तेरावा महिना, भेंडाळा शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्याचे सत्र सुरूच; पिंजरा लावण्याची मागणी

कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा शिवारात बिबट्याने पुन्हा दहशत माजवली आहे. सोमवारी (ता. ५) पहाटे एका महिन्याच्या वासराचा फडशा पाडला. सहा दिवसांपूर्वी याच शिवारात एका गाईला भक्ष केले होते. सहा दिवसांत दुसरी घटना घडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..भेंडाळा येथील येडूबाळ विश्वनाथ पवार यांच्या गट नंबर १७५ मधील शेतवस्तीवर हा हल्ला झाला. सकाळी सात वाजता शेतवस्तीवर गेल्यानंतर हा प्रकार निदर्शनास आला. पायांच्या ठशावरून दोनपेक्षा अधिक बिबटे असावेत, असा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. माहिती मिळताच वनरक्षक किसन बम्हणावत व कायगावचे पशुसंवर्धन अधिकारी सी. ए. खेडकर यांनी पंचनामा केला..यापूर्वी घडलेल्या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. मात्र पिंजरा न लावल्याने पुन्हा घटना घडल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.दुसरीकडे अनेक ठिकाणी पिंजरा लावताना शेतकऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही. वाहनातून आलेला पिंजरा खाली उतरवण्यासाठी मदत केली जात नाही, कुठे लावायचा हे सांगितले जात नाही. पिंजऱ्यातील भक्ष्यासाठी चारा-पाण्याची मदत केली जात नाही. केवळ पिंजऱ्याची मागणी केली जाते, मात्र पिंजरा लागल्यानंतर त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, अशीही वन विभागाची भूमिका आहे..सामाजिक कार्यकर्ते शंकर चव्हाण यांच्या पत्रावरून आमदार प्रशांत बंब यांनी वन विभागाला पिंजरा लावण्याबाबत पत्र दिले होते. नागरिकांच्या जीवितासह पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.