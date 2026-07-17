MLA Orders Probe: उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील गैरव्यवस्थेवर आमदार प्रवीण स्वामींचा धडक आढावा, रुग्णसेवेत तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश

उमरगा, (जि. धाराशिव) : उमरगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची होणारी हेळसांड आणि वारंवार होणारे रुग्ण रेफर करण्याच्या प्रकरणावर आमदार प्रवीण स्वामी यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली. शुक्रवारी (ता.१७) सकाळी उपजिल्हा रुग्णालयात नियोजित आढावा बैठकीत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत रुग्णसेवेत तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या..रूग्णालयाची पाहणी आणि त्रुटीवर बोटआढावा बैठकीपूर्वी आमदार स्वामी यांनी रुग्णालयातील प्रत्येक वॉर्डला भेट देऊन रुग्णांशी थेट संवाद साधला. यावेळी त्यांना अनेक त्रुटी आढळून आल्या. रुग्णालयातील सिटी स्कॅन मशीन वारंवार बंद असण्यामागचे कारण काय, रुग्णांना गरम पाणी का मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या रजेसाठी रक्कम घेतली जाते, जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांना इतरत्र का रेफर केले जाते, अशा प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी प्रशासनावर केला. तसेच, रुग्णालय परिसरात असलेली अस्वच्छता आणि तिथे आढळणाऱ्या दारूच्या बाटल्यांवरून त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला..प्रशासनाला सुधारणेचे निर्देशरुग्णसेवेत तत्परता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आमदार स्वामी यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आपुलकीची आणि सन्मानाची वागणूक द्यावी. रुग्ण व नातेवाईकांसाठी भोजन कक्ष आणि वाहन पार्किंगची तातडीने सोय करावी. ट्रॉमा केअर युनिटमधील स्वच्छतागृहे नियमित स्वच्छ ठेवावीत. अपंग रुग्णांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी कर्मचारी 'चिरीमिरी' मागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली असून, त्याकडे वैद्यकीय अधीक्षकांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी..इमारतीतील अंतर्गत दुरुस्ती काम पूर्ण ; तरीही आक्षेप !उपजिल्हा रग्णालयातील स्वछतागृह दुरुस्ती, प्लंबिंग, कलरिंग इतर संबंधित कामे संबंधित कंत्राटदाराने पूर्ण केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उपजिल्हा रुग्णालयाने ताबा पावती दिली आहे. मात्र या बैठकित वैद्यकिय अधिक्षक गरड यांनी ताबा पावती बाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगितले. परंतु अभियंत्याने ताबा पावती आमदार स्वामी यांना दाखविली. दुरुस्तीचे कामे पूर्ण झालेली नसतील, तर ताबा पावती का देण्यात आली. यामागील कारणात काही तरी दडले असल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू आहे..नवजात शिशूचे कक्ष रिकामेच !नवजात शिशूला गंभीर आजारावरील उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात १८ बेडचे एस.एन.सी.यु. अद्यावत मशीनसहित तयार आहे. त्यात दहा 'वॉर्मर' आहेत. परंतु बऱ्याच नवजात बाळाला खासगी बाल रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले जाते. आरोग्य विभागाने कोट्यावधी रुपये खर्चाची आधुनिक सोयीची यंत्रणा उभी केलेली असताना सर्वसामान्य कुटुंबातील रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या माथी खासगी रुग्णालयाचा खर्च मारला जातोय. या संदर्भात आमदार स्वामी यांनी विचारणा केल्यानंतर पूर्ण वेळ तज्ञ डॉक्टर्स नसल्याचे कारण सांगितले गेले..शवपेटीसाठी दहा लाखांचा निधी जाहीररुग्णालयातील समस्या दूर करण्यासोबतच रुग्णसेवेसाठी त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. उपजिल्हा रुग्णालयातील शीतगृहात (शवपेटी) सुधारणा करण्यासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. या आढावा बैठकीला तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.उमाकांत बिराजदार, वैद्यकीय अधीक्षिका डॉ. कोमल गरड-जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी नागनाथ सगर, अभियंता श्री. पाटील, जेष्ठ समाजसेवक ॲड. शीतल चव्हाण, विजय जाधव, पंचायत समिती सदस्य हरी जाधव, पालिकेचे कार्यालयीन अधिक्षक श्री काळे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.