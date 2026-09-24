MLA Vilas Bhumare : एकही शेतकरी दुष्काळ मदतीपासून वंचित राहता कामा नये

पाचोड - पावसाने तब्बल पन्नास दिवसांचा खंड दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर मोठे संकट ओढावले आहे. पावसाअभावी सोयाबीन, कपाशी, मका, बाजरी यासह विविध पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक ठिकाणी पिके वाया गेल्यान पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी गुरुवारी (ता. २४) सकाळी मुरमा व लिंबगाव येथे दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. .यावेळी आ. भुमरे यांनी तालुक्यातील एकही शेतकरी दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये, असे आमदार भुमरे यांनी सांगितले. यावेळी पैठणच्या तहसीलदार ज्योती पवार, तालुका कृषी अधिकारी विकास पाटील, गटविकास अधिकारी मनोरमा गायकवाड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, आप्पासाहेब निर्मळ आदी उपस्थित होते..यावेळी मुरमा (ता. पैठण) येथील शेतकरी कचरू बाबरे यांच्या शेतातील सोयाबीनच्या पिकाची संबंधितानी पाहणी केली तर लिंबगाव येथील भागवत निर्मळ यांच्या शेतात जाऊन आमदार विलास भुमरेसह खासदार संदीपान भुमरे यांनी कपाशी व तूरीच्या पिकाची पाहणी केली, पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे पिकांची झालेली अवस्था प्रत्यक्ष पाहिली..यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांकडून पिकांचे नुकसान, पावसाची परिस्थिती, उत्पादनातील अपेक्षित घट तसेच शेतीवरील वाढता खर्च याबाबत माहिती घेतली. गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने शंभर टक्के खरिपाची पिके वायाला गेली. प्रदीर्घकाळ पावसाने उघडीप दिल्याने पिकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सर्वोत्परी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही आमदार विलास भुमरे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी राजकीय भांडवल करू नये, असे आमदार भुमरे यांनी सांगितले..यावेळी दिनकर मापारी, एकनाथ फटांगडे, अक्षय लेंभे, अरूण फटांगडे ,कचरू बाबरे , उद्धव मगरे, सुनिल मानमोडे, गोरख फटांगडे, ज्ञानेश्वर थावर, वसंत मापारी, ऋषीकेश काटे, निवृत्ती मापारी, पोलीस पाटील विश्वनाथ मगर, तलाठी ओमकार मारोळे, सहायक कृषीधिकारी ऋषीकेश सांगळे, प्रफुल्ल कराडे, सुदाम डफडे यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.