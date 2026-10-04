UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..

सातारा : मुंबईच्या झोपडपट्टीत कचरा वेचून मुलांना शिकवणाऱ्या आईच्या कष्टांना अखेर यशाची सलामी मिळाली. जालना येथील गौतम यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत JEE उत्तीर्ण होऊन IIT Madrasमध्ये प्रवेश मिळवला. त्यानंतर UPSC Indian Forest Service Examinationमध्ये देशात १३९ वा क्रमांक मिळवत आज ते Kanger Valley National Parkचे संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्या या यशामागे मात्र त्यांच्या आई सखुबाई पाडीभार यांचा संघर्ष दडलेला आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पतीच्या निधनानंतर सखुबाई यांच्या आयुष्यात संघर्षाशिवाय काहीच उरले नव्हते. घरचा आधार हरपला होता. मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. गावात रोजंदारीवर काम करून त्यांनी संसाराचा गाडा ओढला. परिस्थिती आणखी बिकट झाली तेव्हा त्या मुंबईत आल्या. झोपडपट्टीत कचरा वेचून त्यांनी आपल्या मुलांना वाढवलं..अनेकदा घरात दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत असायची. भाकरीचा तुकडाही मिळणार नाही, अशा परिस्थितीत दिवस काढावे लागले. उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ आली; मात्र मुलांच्या भवितव्याबाबतची त्यांची स्वप्ने कधी उपाशी राहिली नाहीत. आयुष्यात अनेक अडचणी आल्या. गंभीर अपघात आणि आरोग्याच्या समस्यांनीही त्यांची परीक्षा घेतली; पण त्यांनी काम थांबवलं नाही..स्वतः शिक्षणापासून वंचित, पण मुलांच्या शिक्षणाचं स्वप्नसखुबाई यांनी स्वतः कधी शाळेची पायरी चढली नव्हती. मात्र शिक्षणामुळे आयुष्य बदलू शकतं, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे आपल्या मुलांनीही आपल्यासारखं मजुरीचं आयुष्य जगू नये, असा त्यांनी निर्धार केला.‘आपल्या मुलांनी शिकायचं, पुढे जायचं आणि आपली स्वप्नं पूर्ण करायची,’ हीच त्यांच्या कष्टांची प्रेरणा होती. हातात काम आणि डोक्यात मुलांच्या भविष्याचं स्वप्न घेऊन त्यांनी परिस्थितीशी झुंज दिली..कोणत्याही कोचिंगशिवाय JEE उत्तीर्णआईच्या कष्टांची जाणीव असलेल्या गौतम यांनी शिक्षणातही मेहनतीची परंपरा कायम ठेवली. त्यांनी जालना येथील JNVमधून शिक्षण घेतले. कोणत्याही खासगी कोचिंगशिवाय त्यांनी JEE परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि IIT Madrasमध्ये प्रवेश मिळवला.IITसारख्या देशातील प्रतिष्ठित संस्थेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळाल्यानंतरही त्यांनी आपला प्रवास थांबवला नाही. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी UPSC Indian Forest Service Examination 2022 दिली. या परीक्षेत त्यांनी All India Rank 139 मिळवला..आज राष्ट्रीय उद्यानाची जबाबदारीगौतम 2023 मध्ये छत्तीसगड कॅडरमध्ये रुजू झाले. आज ते छत्तीसगडमधील Kanger Valley National Parkचे संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.कधीकाळी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आईला कचरा वेचावा लागत होता. त्याच कुटुंबातील मुलगा आज देशातील महत्त्वाच्या वनक्षेत्राच्या संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळत आहे. संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या या प्रवासाची हीच खरी ओळख आहे..आई ज्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवते, तिथेच जाऊन बसते...गौतम यांच्या यशातील सर्वांत भावूक क्षण त्यांच्या आईसाठी खास ठरला. मुलाच्या कार्यालयात पोहोचलेल्या सखुबाई त्याच खुर्चीवर जाऊन बसल्या. आयुष्यभर कष्ट करत ज्या स्वप्नासाठी त्यांनी संघर्ष केला, त्याच स्वप्नाचा साक्षात्कार त्या क्षणी त्यांच्या डोळ्यांसमोर होता.कचरा वेचताना हाताला लागलेली घाण, रोजंदारीच्या कामातून आलेला थकवा, उपाशीपोटी गेलेल्या रात्री आणि संकटांशी दिलेली झुंज... या सगळ्याचा प्रवास त्या एका क्षणी सार्थकी लागल्यासारखा होता..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.गौतम आपल्या यशाचं संपूर्ण श्रेय आईला देतात. “आज मी जे काही आहे, ते माझ्या आईमुळेच आहे. हे यश माझ्यापेक्षाही आधी माझ्या आईचं आहे,” असे ते सांगतात.एका आईने स्वतःच्या आयुष्यात शिक्षणाची संधी मिळाली नाही म्हणून मुलांच्या स्वप्नांना मर्यादा येऊ दिल्या नाहीत. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी शिक्षणाची साथ आणि आईच्या कष्टांची ताकद असेल, तर स्वप्नांना नवी दिशा मिळू शकते, हे गौतम आणि सखुबाई यांची ही कहाणी सांगून जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.