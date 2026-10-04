मराठवाडा

UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..

Waste Picker Mothers Son Becomes Forest Officer After IIT and UPSC: आईच्या संघर्षाला यशाची सलामी; मुलगा बनला राष्ट्रीय उद्यानाचा संचालक
Mothers Struggle Inspires Son to Become Forest Officer From Waste Picking Days to IIT Madras and UPSC Rank 139

Mothers Struggle Inspires Son to Become Forest Officer From Waste Picking Days to IIT Madras and UPSC Rank 139

esakal

Sudhir Jadhav
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सातारा : मुंबईच्या झोपडपट्टीत कचरा वेचून मुलांना शिकवणाऱ्या आईच्या कष्टांना अखेर यशाची सलामी मिळाली. जालना येथील गौतम यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत JEE उत्तीर्ण होऊन IIT Madrasमध्ये प्रवेश मिळवला. त्यानंतर UPSC Indian Forest Service Examinationमध्ये देशात १३९ वा क्रमांक मिळवत आज ते Kanger Valley National Parkचे संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्या या यशामागे मात्र त्यांच्या आई सखुबाई पाडीभार यांचा संघर्ष दडलेला आहे.

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