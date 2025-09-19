Latur Accident: वडिलांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्या युवकाचा अपघातामध्ये मृत्यू; निलंगा औसा रोडवर एसटीची दुचाकीला धडक

निलंगा : भरधाव एसटी बसने दुचाकीस्वारास जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना निलंगा-औसा रोडवरील निंबाळकर पेट्रोल पंपाजवळ गुरुवारी (ता. १८) सकाळी ११.५५ वाजता घडली. हबीब हसन शेख (वय ३२, रा. शेडोळ, ता. निलंगा) असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे..याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी, की हबीब हसन शेख हे निलंगा तालुक्यातील शेडोळ येथील रहिवासी असून, ते मिस्त्री काम करून आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवत होते. .गुरुवारी वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना निलंगा शहरातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती हबीब शेख यांना कुटुंबीयांनी दिली. त्यानंतर हबीब शेख हे शेडोळ गावातून (एमएच २४ एव्ही ०३०९) या दुचाकीवरून निलंगा येथे वडिलांना भेटण्यासाठी येत होते..निलंगा-औसा रोडवरील निंबाळकर पेट्रोल पंपावर दुचाकीत पेट्रोल भरून ते रुग्णालयाच्या दिशेने जाण्यासाठी पेट्रोल पंपाबाहेर येत असताना औसा मार्गावरून निलंग्याच्या दिशेने येणाऱ्या भरधाव निलंगा-लातूर एसटी बसने (एमएच १३ सीयू ८६५३) त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..Latest Maharashtra News Updates Live: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.यात हबीब शेख यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत निलंगा पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हबीब शेख यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, एक बहीण, तीन मुली असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.