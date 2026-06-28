Jyoti Waghmare: उद्धव ठाकरेंचा दौरा म्हणजे...वरातीमागून घोडे! संजय राऊत दुतोंडी गांडूळ; खासदार ज्योती वाघमारे यांनी केली टीका

-अविनाश काळेउमरगा : २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत उद्धव ठाकरे यांनी 'महायुती' चे मंगळसूत्र बांधुन जनमताचा कौल घेतला. मात्र त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करत राजकिय अभिव्याचार केला. आता त्यांचे सहा खासदार पक्षांतर नव्हे तर, खऱ्या शिवसेनेत आले आहेत. ज्यांना आपले खासदार टिकवता येत नाहीत. त्यांनी आता राज्यात दौरा करून काय उपयोग. वराती मागून घोडे.. असा त्याचा अर्थ होते. परंतु यातील घोडे (उद्धव ठाकरे) अन् शिंगरू (अदित्य ठाकरे) यांचा करिष्मा चालणार नाही. अशी टिका राज्यसभेच्या खासदार ज्योती वाघमारे यांनी केली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.उमरगा येथे रविवारी (ता. २८ ) एका कार्यक्रमानिमित्त आल्यानंतर शासकिय विश्राम ग्रहात आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार वाघमारे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कौतूक अन् उद्धव ठाकरे यांचा खरपूस समाचार घेतला. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री सोडली नाही, आमदार, खासदार यांना भेटले नव्हते. एकनाथ शिंदे यांनी केलेले बंड हे जनसेवेसाठी होते. असे सांगत खासदार वाघमारे यांनी उद्धव ठाकरे,.आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत कितीही आटापिटा केला तरी एकनाथ शिंदे यांच्या दाढीचे एक केसही वाकडे होऊ शकत नाही. नेहमी गद्दार म्हणून टिका करणारेच महागद्दार आहेत. संजय राऊत दुतोंडी गांडुळ आहेत. खरे गांडूळ तर शेती सुपीक करताहेत, मात्र राऊत यांच्या कडून 'युबीटी' ची जमीन नापिक करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांच्या तोंडाला वेळीच कुलुप लावला नाही तरी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या दरवाजाला आपोआप कुलूप लागेल. या वेळी माजी खासदार प्रा. रविंद्र गायकवाड, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा उषाताई गायकवाड, पंचायत समितीच्या सभापती अँड. आकांक्षा चौगुले, नगराध्यक्ष किरण गायकवाड, मोहन पणूरे, जगन्नाथ पाटील , बळीराम सुरवसे आदींची उपस्थिति होती..खासदार ओमराजे अन् शिवसेनाखासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी ज्यांना गद्दार म्हणून प्रचार करत ज्ञानराज चौगुले यांना पराभवाचा सामना केला. तेच ओमराजे शिवसेनेत आले, या प्रश्नावर खासदार वाघमारे यांनी सावरासावर करत, मतदार संघाच्या विकासासाठी ओमराजेसह सहा खासदार आमच्या पक्षात आल्याचे सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अँकरिंग करणाऱ्यांना 'राजयोग'विविध कार्यक्रमाचे अँकरिंग करणारे शिक्षक असलेले प्रविण स्वामी आमदार झाले अन् ज्योतीताई खासदार झाल्या. या प्रश्नांवर त्या खळबळून हासल्या. आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी एक रुपयाची न घेता, अनामत रक्कमही स्वतः भरली अन् एका चळवळीतल्या भिमाच्या लेकीचा संसदेत पाठवून सन्मान केला आहे. असे सांगून सहा वर्षात लोकहिताच्या कामासाठी आणि शिवसेनेच्या पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र शिक्षक आमदारा बाबत त्यांनी भाष्य केले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.