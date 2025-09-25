MPSC Exam : गावांना पुराचा विळखा, अभ्यासाचं साहित्य भिजलं; राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी

गेल्या आठवड्याभरात मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाने तडाखा दिला. दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यानं प्रचंड नुकसान झालं. अनेक गावं पुराच्या विळख्यात आहेत. पुरामुळे पीक पाण्याखाली गेलंय, घरांमध्ये पाणी शिरलंय, जनावरं वाहून गेल्यात. आस्मानी संकटात मराठवाड्यातील शेतकरी सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे येत्या २८ सप्टेंबरला होणारी राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलीय..परीक्षा द्यायला जाण्यासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना पुराचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. आठवड्याच्या अखेरीसदेखील हवामान विभागाने जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. सध्या पावसाची उघडीप असली अजूनही पुराचं पाणी ओसरलेलं नाही. त्यात पुन्हा पाऊस झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. परीक्षेच्या तोंडावरच राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झालीय. या स्थितीत मराठवाड्यातील विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर कसा पोहोचणार, सर्वांनाच ते शक्य होईल असं नाही. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होतेय. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्टही केली आहे..युरियाचा तुटवडा, आंदोलन करणाऱ्या तरुण शेतकऱ्याला पोलिसांची थर्ड डिग्री; २५ मिनिटं बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं ३८५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलीय. यासाठी पूर्व परीक्षेचं आयोजन २८ सप्टेंबर रोजी करण्यात आलं आहे. अवघ्या चार दिवसांवर परीक्षा आली असताना मराठवाड्यासह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झालीय. अनेक गावं पुराच्या विळख्यात आहेत. रस्ते बंद असल्यानं वाहतूक ठप्प झालीय..पुराचं पाणी घरात शिरल्यानं मोठी हानी झालीय. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास साहित्याचंही यात नुकसान झालंय. पुस्तके, नोट्स भिजल्यानं चार दिवसांवर आलेल्या परीक्षेची तयारी करणं कठीण झाल्याच्या प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे मराठवाड्यासह विदर्भातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात येत आहे..DMER परीक्षा पुढे ढकललीदरम्यान, मुसळधार पावसामुळे DMER परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चची परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संशोधन व आयुष विभागाकडून पत्रक जारी करण्यात आलंय. सोलापूर आणि मराठवाड्यातील पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्याने नियोजित परीक्षा पुढे ढकलली आहे. २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी परीक्षा होणार होती. नवीन तारीख लवकरच जाहीर होईल असं सांगण्यात आलंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.